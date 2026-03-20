MultiMax no vende por TikTok, visita www.multimax.com.ve

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La multimarca más grande de Venezuela reafirma su compromiso con la protección de sus clientes, informando a los venezolanos sobre el aumento de cuentas falsas de MultiMax en las redes sociales. En este sentido, MultiMax recuerda que no vende a través de las redes sociales y alerta a la población que su usuario en TikTok es @multimax_store.

La cadena de tiendas liderada por Nasar Ramadan Dagga Mujamad, invita a los usuarios en redes sociales a no caer en estafas, adquiriendo sus productos de forma exclusiva a través del portal www.multimax.com.ve, el único canal de ventas habilitado por la multimarca para llevar su experiencia de compra de forma online.

El empresario carabobeño Nasar Dagga resalta que la seguridad de su clientela es la prioridad número 1 de MultiMax. Asimismo, rechaza públicamente los intentos de aquellos perfiles fraudulentos que, a través de engaños, intentan perjudicar a los venezolanos valiéndose del buen nombre, la imagen y la sólida reputación construida por la empresa durante más de seis años de historia en el país.

“No permitiremos que cuentas falsas utilicen nuestro nombre para estafar a nuestros clientes. MultiMax solo tiene una cuenta en TikTok y es @multimax_store. MultiMax no utiliza cuentas regionales, ni divididas por sedes, ciudades ni cuentas de promociones en ninguna red social. Los invitamos a estar atentos a las señales, y recuerden que ningún perfil de MultiMax les venderá a través de mensaje directo en redes sociales” afirmó el presidente de CLX Group.

https://www.tiktok.com/@multimax_store

Claves para identificar al MultiMax oficial

Para garantizar una transacción exitosa y segura, MultiMax invita a sus usuarios a verificar siempre los siguientes puntos antes de realizar cualquier interacción: La única cuenta oficial de MultiMax en TikTok es @multimax_store, canal de comunicación diseñado estrictamente para uso informativo y expositivo.

En esta red social, MultiMax publica videos promocionales sobre los diferentes productos que hacen vida en sus tiendas de todo el país y sus características, video branding, así como avisos sobre los eventos especiales y concursos de la multimarca. En TikTok no se publica el catálogo de precios especiales activos en MultiMax.

Asimismo, se reitera que la empresa no realiza ventas, ni solicita pagos ni datos sensibles a través de redes sociales. MultiMax nunca solicitará transferencias a cuentas de personas naturales, debido a que todas las operaciones se realizan bajo las cuentas jurídicas oficiales de la empresa.

Para saber más sobre MultiMax Online, escribe al número oficial de WhatsApp: 0424.402.99.93.

Realiza tus compras en www.multimax.com.ve

Con el fin de garantizar un medio online desde donde adquirir la última tecnología de la multimarca líder en el país, recuerda que el único portal autorizado para compras en línea de MultiMax es www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar toda la información sobre los productos y las promociones disponibles, con la posibilidad de adquirirlos a través del servicio de delivery gratuito en todo el territorio nacional.

MultiMax, seis años de trayectoria y confianza

Con 6 años haciendo historia en Venezuela, MultiMax se consolida como el principal referente en electrodomésticos, telefonía móvil y home appliances en el país, llevando la mayor innovación a todo el territorio nacional a través de sus más de 47 tiendas, distribuidas a lo largo y ancho del país.

Descubre las mejores promociones a través de nuestra página web www.multimax.com.ve. Encuéntranos en redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram para estar al tanto de futuras novedades, eventos especiales e inauguraciones de la multimarca más grande del país.

Descarga nuestra app PriorityMax, disponible en Google Play y App Store, donde podrás registrarte en nuestra red de afiliados VIP, visualizar tu estado de cuenta, consignar tus pagos de CrediMax, gestionar tu membresía, conseguir puntos por descuentos en Multimax y encontrar toda la información que necesitas al alcance de tus manos.

Para conocer más sobre el grupo empresarial y su compromiso con el desarrollo de Venezuela, puede visitar www.clx-group.com y mantenerse informado únicamente por las vías oficiales.

MultiMax: ¡Las mejores marcas en un solo lugar!

Nota de prensa

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