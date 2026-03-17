Diablitos™ Underwood™: El motor histórico del deporte y la pasión venezolana

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La presencia de Diablitos™ Underwood™ en el panorama deportivo nacional trasciende la mesa del hogar para convertirse en el compañero inseparable de los momentos de alegría familiar. Con una trayectoria profundamente ligada a la identidad del país, la marca ha consolidado una robusta estructura de apoyo que abraza desde la alta competencia hasta las bases formativas, reafirmando un compromiso inquebrantable con el talento venezolano.

Un pilar en el fútbol: De la Liga FUTVE a la Premier League

En el balompié nacional, Diablitos™ Underwood™ se erige como un pilar fundamental de la Liga FUTVE, respaldando a instituciones de gran jerarquía como el Deportivo Táchira. Esta apuesta por el talento local ya rinde frutos de exportación: Keiber Lamadrid, recientemente fichado por el West Ham United de la Premier League, fue laureado como el Mejor Jugador Joven de la Liga FUTVE 2024 bajo el auspicio de la marca.

Este apoyo a la élite se complementa con su rol como patrocinante oficial de la Vinotinto (masculina y femenina) y su inversión en semilleros como la Academia Winner, liderada por el histórico capitán Gabriel Cichero.

Béisbol y nuevas fronteras: Entre lo clásico y lo digital

La marca mantiene su fuerza en el béisbol invernal como patrocinante de equipos emblemáticos: Leones del Caracas, Cardenales de Lara y Bravos de Margarita. Sin embargo, Diablitos™ también mira hacia el futuro, conectando con las nuevas generaciones al patrocinar eventos de la VGS (Venezuela Game Show), posicionándose en el vibrante ecosistema de los eSports.

Este equilibrio entre tradición y modernidad se refleja también en la Liga de Pelotica de Goma con el equipo Diablos de La Bastidas, un proyecto que rescata la esencia del juego de calle bajo un formato profesional y competitivo.

Calidad que impulsa la pasión

Diablitos™ Underwood™ demuestra que su calidad y tradición son el combustible de la pasión venezolana. Al estar presente en cada cancha, estadio y arena virtual, la marca reafirma su estatus de ícono cultural que celebra cada victoria junto a la familia

¡Únete a la mejor forma de comer jamón! Visita www.diablitos.com y síguenos en Instagram @diablitos_vzla para conocer todas nuestras novedades.

Con información de nota de prensa

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