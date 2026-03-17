Galería Avanti celebra la 3era edición del Avanti Unforgettable Woman

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Galería Avanti reafirma su compromiso con el talento y el propósito femenino al presentar la edición 2026 del Avanti Unforgettable Woman. Esta celebración se consolida como la plataforma para honrar a aquellas mujeres que, a través de su labor, transforman entornos y proyectan su esencia hacia el futuro.

Para Avanti, las mujeres representan el alma de su propuesta conceptual. Esta edición 2026 no solo celebra la estética, sino la capacidad intrínseca de la mujer para crear belleza desde la fortaleza y la determinación. La ceremonia de este año destaca trayectorias que inspiran, demostrando que ser inolvidable es una combinación de impacto social, profesional y humano.

Las protagonistas de esta 3era edición:

El comité de Galería Avanti seleccionó a un grupo de mujeres que personifican la excelencia en diversas áreas, desde las artes y la comunicación hasta el emprendimiento y la moda:

María Antonieta Duque

Endrina Yépez

Génesis Andrea Oliva

Caylin Miliani

Viviane Guenoun

Irene Esser

Asimismo, se le otorgó una mención honorífica a Isabella Izquierdo, reconociendo su aporte excepcional y su huella en el ámbito que representa.

La mujer se consolida como el motor que impulsa la visión de Galería Avanti

A través de Unforgettable Woman, se reconoce a aquellas figuras que no solo proyectan el futuro, sino que lo construyen en el presente con una fuerza imparable, transformando su entorno a través del liderazgo y la determinación.

Arte en las vitrinas: Una mirada a través del lente

Como parte integral de esta celebración, Avanti transforma sus espacios en una exhibición artística de alto nivel. A partir del 20 de marzo y hasta el 15 de abril, sus vitrinas se convertirán en una galería abierta al público, rindiendo homenaje a la estética y el mensaje de esta edición a través del trabajo de cuatro destacados fotógrafos:

Donaldo Barros

Juancho Domínguez

Carlos Ayesta

Pavel Bastidas

Las piezas fotográficas no solo decoran el espacio, sino que dialogan con el concepto de la mujer inolvidable, capturando la esencia femenina y la belleza desde ángulos innovadores y poderosos.

En esta edición Galería Avanti exalta los valores de la mujer contemporánea, cuya pasión y compromiso marcaron un homenaje concebido como una experiencia inmersiva al fusionar arte, moda y reconocimiento personal, la Galería reafirma su rol como un agente cultural que potencia el liderazgo femenino y celebra la entrega humana bajo el concepto de lo inolvidable.

Para más información visita la página web de Avanti www.galeriaavanti.com o sigue @GaleriaAvanti en Instagram.

Nota de prensa

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