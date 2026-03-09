Viviana Gibelli reafirma su legado como embajadora de Pantene

Suscríbete a nuestros canales

Tras generar una gran expectativa a través de una campaña de intriga en las redes sociales, la reconocida figura del entretenimiento venezolano, Viviana Gibelli, reveló a sus seguidores su regreso como imagen oficial de Pantene de P&G (Procter and Gamble). Con este anuncio, la presentadora se convierte en la embajadora de la campaña Pelo Pantene.

La relación entre Viviana Gibelli y Pantene es una historia de éxito e innovación que comenzó en 1993. En aquel entonces, la presentadora hizo historia al convertirse en la primera mujer venezolana en ser nombrada embajadora de la marca, cautivando a las audiencias nacionales e internacionales al protagonizar comerciales que se transformaron en referentes de la televisión. Con este legado, Viviana demostró que un cabello saludable es, y seguirá siendo, el mejor accesorio de una mujer.

En la actualidad, ese vínculo se renueva. Con campaña Pelo Pantene, Viviana vuelve no solo como imagen, sino como el testimonio de que la constancia y el cuidado preventivo rinden frutos a pesar de los cambios. Su elección representa la evolución de la mujer venezolana: sofisticada, moderna y siempre con un Pelo Pantene, solo con Pantene.

La nueva línea Biotinamina B3

El regreso de Viviana coincide con el lanzamiento más reciente de la marca: la nueva línea Pantene Biotinamina B3. Esta colección se diseñó para responder a las necesidades del cabello moderno, que enfrenta retos como la caída prematura, el daño por el uso constante de herramientas térmicas y los procesos químicos.

La fórmula exclusiva combina dos ingredientes de alto rendimiento:

Biotina (vitamina B7): Este componente es reconocido por su capacidad para fortalecer la estructura capilar y aumentar la elasticidad de la hebra, convirtiéndose en un agente vital para evitar que el cabello se quiebre frente a la exposición térmica.

Vitamina B3 (niacinamida): Con sus propiedades antioxidantes, este componente mejora la salud del cuero cabelludo y restaura el brillo natural de la fibra.

Tecnología anticaída: El nuevo tónico capilar Biotinamina está formulado para anclar el cabello desde la raíz, reduciendo la caída prematura y proporcionando una nutrición completa.

Óleo nutritivo: Enriquecido con lípidos de absorción inmediata y vitamina B3, este tratamiento actúa como antioxidante para la fibra capilar, devolviendo el brillo perdido por el uso de herramientas térmicas o procesos químicos.

La combinación actúa profundamente para fortalecer el cabello desde la raíz, reducir la caída por quiebre y nutrir profundamente. Por su parte, la nueva línea Pantene Biotinamina B3, que incluye champú, acondicionador, mascarilla de tratamiento intensivo, crema para peinar, tónico capilar y óleo nutritivo finalizador, ya se encuentra disponible en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional.

Con este lanzamiento, Pantene consolida su compromiso con el mercado venezolano, apostando por la innovación científica y el respaldo de figuras que, como Viviana Gibelli, son sinónimo de autenticidad y confiabilidad. Porque hoy, al igual que hace 33 años, la promesa y la calidad se mantienen intactas para que tú también lo compruebes: Pelo Pantene, solo con Pantene. ¡Pruébalo!

Sobre Pantene

Pantene de P&G es la marca líder en el cuidado del cabello, dedicada a empoderar a las mujeres a través de un cabello saludable y fuerte. Con más de 70 años de experiencia, Pantene continúa innovando con fórmulas probadas científicamente que transforman el cabello de adentro hacia afuera.

