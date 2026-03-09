EK es la moto oficial de la SPB por tercera temporada consecutiva

Suscríbete a nuestros canales

La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) abrirá acción en los tabloncillos y EK, Empire Keeway es, por tercer año consecutivo, la moto oficial de la liga más importante de Venezuela. El próximo torneo iniciará el sábado 7 de marzo. En rueda de prensa, la SPB anunció formato de competencia todos contra todos y el acuerdo con EK, que repite como patrocinante principal.

“Los fanáticos saben que EK es la moto que mueve el deporte en Venezuela. Queremos retribuir la confianza que nos dan los moteros haciéndonos la marca líder desde hace 23 años. Ahora, la gente que va a un partido, busca el mejor lugar, tomarse fotos con los jugadores, gritar por su equipo, y en medio de todo eso, el logo de EK. Además de presencia de marca, los aficionados llegan en EK”, afirmó Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización.

Empire Keeway es la moto oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, de la Liga Futve, fichó al Rey Salomón Rondón en el Team EK, devolvió el nombre de una empresa a la Vuelta al Táchira, está en Pelotica de Goma, en torneos de pádel y en las carreras que dejan pasión sobre el asfalto así como las dos ruedas con motor.

Plaza reconoció que “el deporte une a los venezolanos y EK los mueve en motos reconocidas por su calidad y durabilidad, con garantía de 2 años o 20 mil kilómetros que varía según modelo y un inventario de cauchos, repuestos y lubricantes originales en más de 200 tiendas autorizadas y concesionarios en el país”. Además, la ensambladora fomenta la conducción responsable “porque los moteros EK cumplen las normas de seguridad vial”.

Es inminente el salto entre dos que abrirá la temporada 2026 y de la que saldrá el equipo sucesor de Gaiteros del Zulia, campeón de la SPB 2025 tras derrotar a Trotamundos de Carabobo en la serie final, consiguiendo su quinto título en la historia después de 24 años de sequía.

