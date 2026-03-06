Nasar Dagga, CEO de CLX Group, traerá a Venezuela la mejor tecnología del MWC 2026

Suscríbete a nuestros canales

¡Presentando un brillante año tecnológico! Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group, y su equipo representaron por séptima vez a Venezuela en el MWC 2026. La feria de tecnología móvil más importante del mundo se convirtió en el epicentro de los mayores avances e innovaciones, mismo que fueron reseñados por el empresario carabobeño en Instagram durante los cuatro días del congreso.

Más de 188 delegaciones, entre países y organizaciones, asistieron a la exhibición en el Fira de Barcelona, que contó con más de 2.900 expositores de renombre entre sus filas. Como parte de las marcas posicionadas que hicieron cita en el MWC Barcelona 2026, se encuentran gigantes como: Samsung, Google, Intel, LG, Lenovo, Meta, Microsoft, HONOR, Netflix, Qualcomm, Tik Tok y muchas más, demostrando el gran interés por esta feria en todos los niveles.

“Nuevamente, hemos sido testigos de cómo evoluciona el panorama tecnológico con las grandes novedades y apuestas que nos demuestran que no hay límites para la innovación. El MWC 2026 es solo una pequeña parte de este proceso de modernización que estamos viviendo este año, y como líder de CLX Group, es un honor ser parte de esta experiencia que me permite tener una visión de todo lo que llevaremos a Venezuela” expresó Nasar Dagga, quien también es presidente de MultiMax.

Visita las redes sociales sociales @nasardagga y @clx.group, donde podrás revivir el MWC 2026 y descubrir las novedades que revolucionarán el resto de nuestro año.

MWC Barcelona 2026

Del 2 al 5 de marzo, el MWC se convirtió en una plataforma para conocer lo que nos aguarda este 2026 en materia de robótica, Inteligencia Artificial, la industria automotriz, así como tecnológicas encaminadas a la evolución de las redes al 6G, convirtiéndose en un punto vital para los actores más influyentes de estos campos, sin olvidar el tradicional enfoque a las soluciones móviles.

Como siempre Samsung fue una de las firmas tecnológicas que destacó con su stand durante los cuatro días del evento. La intención de la marca fue demostrar cómo la Inteligencia Artificial se integra a sus diferentes dispositivos Galaxy, mediante herramientas que simplifican tu vida y nuevas funciones que se están incorporando de forma progresiva.

A pesar de que la presentación de la familia Galaxy S26 se realizó fuera del calendario del MWC, los usuarios no perdieron la oportunidad de ver por primera vez este equipo en persona. El smartphone obtuvo el premio Global Mobile Awards (GLOMO Awards), que premia las innovaciones más destacadas de la industria móvil.

La Serie Galaxy S26 está diseñada para aprovechar al máximo el potencial de Galaxy AI con inteligencia adaptativa y consciente del contexto, creando experiencias más intuitivas. Además, cuenta con una función estrella pensada para limitar la visibilidad de la pantalla cuando hay otras personas alrededor.

Los visitantes también pudieron descubrir el recién presentado Samsung Galaxy Book6, así como lentes de realidad inmersiva con un demo que te permitía probarlas.

Por parte de LG, la innovación llegó a través del debut de LG Vehicle Solution Company, con el que la compañía invierte en soluciones IA para mejorar la conectividad de los automóviles. Se trata de una antena integrada capaz de recibir múltiples señales externas, como 5G, GPS, vehículo a todo (V2X) y comunicaciones por satélite, cuyo diseño mejora la eficiencia general del sistema debido a un módulo reducido con algoritmos de procesamiento de datos mejorados y software actualizados.

Mientras tanto, HONOR causó sensación en el MWC Barcelona 2026 con su primer robot humanoide, que sorprendió durante su presentación oficial al demostrar su increíble poder de Inteligencia Artificial avanzada mientras bailaba al ritmo de una coreografía.

Asimismo, el esperado “Robot Phone” fue otro punto focal de la propuesta de HONOR, equipo que rompe con la idea de la cámara estática a través de un gimbal ultracompacto que permite capturar fotos y videos desde ángulos imposibles sin un trípode externo. Cuenta con un sensor de 200MP e integra una “percepción multimodal” que le permite reaccionar a sonidos y movimientos para crear una mejor comunicación humano-tecnología.

Más novedades del MWC 2026

La nueva era tecnológica presentada en el MWC 2026 nos muestra un futuro prometedor para la conectividad móvil. Space X, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, explicó el próximo paso de la evolución de su sistema Starlink Mobile, pensado para que los teléfonos se conecten directamente a los satélites en lugares remotos donde no hay cobertura, esto mediante un sistema híbrido unido a la conexión terrestre.

Xiaomi exhibió el prototipo de “hipercoche eléctrico” en el MCW, un vehículo llamado Vision GT, que ha creado para la franquicia de Gran Turismo, convirtiéndose en la primera marca en crear autos conceptuales para un videojuego. Asimismo, la marca presentó el Xiaomi 17 Ultra.

Google mostró un prototipo de lentes inteligentes impulsados por Android XR, con los que puedes interactuar con la IA de Gemini. Incorpora un sistema de micrófono, altavoces y cámaras, además de una pequeña pantalla integrada del lado derecho, y entre las funciones que brillaron durante la feria, están su capacidad para dar información sobre un edificio, consultar rutas de Google Maps y reproducir música en YouTube Music.

Por su parte, en un cuadrilátero donde se demostró el alcance de los robots humanoides de Unitree, la marca presentó el nuevo modelo de su versión G1. Los dos robots, un bailarín junto a otro equipado con casco y guantes de boxeo, no pelearon entre sí, pero sí mostraron un nivel de coordinación, balance y estabilidad de otro mundo.

CLX Group en Venezuela

De la mano de su CEO Nasar Ramadan Dagga, CLX Group se ha convertido en un símbolo de innovación en todo el territorio venezolano, impulsando desde hace más de 12 años en Venezuela el desarrollo del mercado nacional con los mejores productos y servicios de todo el país.

A través de sus marcas, CLX Samsung, Multimax, XIO Store y HONOR Store, CLX sigue demostrando su compromiso, reafirmándose como la empresa tecnológica más grande del país, con más de 400 marcas entre las que se destacan: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Kucce, GPlus, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y JVC.

“Nos llena de orgullo ser portavoces de los últimos avances tecnológicos que ocurren en el mundo, llevando la mejor innovación a todas partes de Venezuela con la finalidad de ofrecerle a nuestros clientes la mayor calidad a los mejores precios” expresó el empresario carabobeño Nasar Dagga.

Visita la página web oficial de CLX Group: www.clx-group.com o su cuenta en redes sociales: @clx.group, para conocer mayores detalles sobre los productos y servicios que sus marcas ofrecen al mercado venezolano. Visita también el portal de Multimax como www.multimax.com.ve, donde podrás enterarte de promociones increíbles en artículos de la más alta calidad y al mejor precio.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube