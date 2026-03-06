Hacia el 8M: Organizaciones proponen cinco ejes para garantizar la participación de las mujeres en la transición venezolana

Suscríbete a nuestros canales

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, las organizaciones Laboratorio de Paz y Nosotras por Todas lanzaron el documento estratégico “La democracia es con nosotras: 5 principios para la transición venezolana”. La propuesta busca que la igualdad de género no sea un tema secundario, sino el eje central de cualquier proceso de cambio político en el país.

El documento sostiene que una democracia plena es imposible sin la participación equitativa de las mujeres y recuerda que las transiciones exitosas requieren reglas claras y garantías institucionales sólidas.

Los 5 pilares para una democracia inclusiva

La iniciativa propone cinco principios orientadores que, según las organizaciones, deben guiar la reconstrucción institucional de Venezuela:

Igualdad legal: Blindar en la Constitución la paridad en los poderes públicos y crear mecanismos reales contra la discriminación. Paridad electoral: Implementar listas paritarias y alternancia de género en cargos elegibles con supervisión independiente. Protección contra la violencia política: Reconocer y sancionar agresiones contra mujeres en la vida pública con una política de "cero impunidad". Igualdad en el hogar: Promover leyes que permitan a las mujeres participar en política sin la carga exclusiva de las labores de cuidado. Presencia en negociaciones: Garantizar que las mujeres estén sentadas en las mesas de negociación política y reforma del Estado.

Una condición para la paz duradera

Para las organizaciones promotoras, esta no es solo una agenda de mujeres, sino una necesidad para la estabilidad del país. "El derecho internacional ha demostrado que la participación de las mujeres fortalece los procesos de paz y mejora la calidad de las decisiones públicas", señalan en el texto.

En un contexto de alta tensión política, el documento busca servir como una herramienta de incidencia para que actores sociales y políticos comprendan que la democracia se construye tanto en las instituciones como en la igualdad real de la vida cotidiana. El informe completo ya se encuentra disponible para la consulta pública.

