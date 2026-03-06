Trump destituye a su secretaria de Seguridad Nacional tras una gestión marcada por escándalos: la campaña que dejó a Kristi Noem fuera del gabinete

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a Kristi Noem de su cargo como secretaria de Seguridad Nacional (DHS), tras una gestión marcada por escándalos y descontentos.

El departamento, que engloba a agencias migratorias como el ICE y la Patrulla Fronteriza, enfrentó duras críticas durante durante su despliegue en Minnesota, debido a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, lo que provocó la furia de ciudadanos en todo el país.

"Kristi Noem, quien nos sirvió eficazmente y logró numerosos y espectaculares resultados. Se convertirá en enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad para el hemisferio occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", anunció Trump en su red social Truth Social.

En la misma publicación, el mandatario anunció que Noem, quien lideró la campaña de inmigración de Trump, será reemplazada por el senador republicano Markwayne Mullin, de Oklahoma.

Kristi Noem agredece nuevo nombramiento de Trump

Kristi Noem agradeció a Trump en su cuenta de X por nombrarla enviada especial para el Escudo de las Américas. "En este nuevo cargo, podré aprovechar las alianzas y la experiencia que forjé durante los últimos 13 meses como secretaria de Seguridad Nacional”, expresó.

Afirmó que bajo su mandato EEEUU creó “la frontera más segura en la historia”.

Noem es la primera secretaria de Estado que deja su puesto durante el segundo mandato de Trump.

La gestión de la exgobernadora de Dakota del Sur, estuvo marcada por varios escándalos, uno de estos salió a la luz durante una comparecencia en el Congreso, durante la cual se le señaló por su uso reiterado de aviones privados de lujo y su presunta relación extramatrimonial con su asesor principal.

Además, Noem fue criticada por calificar a manifestantes fallecidos durante disturbios como "terroristas domésticos".

Escándalo por corrupción

El último escándalo de corrupción tiene que ver con la adjudicación de contratos de 220 millones de dólares al marido de una exasesora. Tras ser descubierta, Noem señaló que el presidente Trump estaba al corriente de esa campaña de publicidad. Sin embargo, varios políticos republicanos afirmaron que Trump estaba molesto por la situación, reseñó Euro News.

Noem afirmó en el Congreso que los contratos se licitaron entre varias empresas, pero senadores revelaron que una de esas empresas, Safe America Media, se formó solo 11 días antes de que se le adjudicara el contrato de casi 143 millones de dólares.

La mayor parte del dinero, según los senadores, se subcontrató después a Strategy Group, una empresa cuyo director ejecutivo está casado con la exportavoz de Noem, Tricia McLaughlin, quien dimitió de su puesto recientemente.

