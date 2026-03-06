Extraen un tumor de 25 kilos en el hospital Luis Razetti de Barcelona: así se realizó el procedimiento

Suscríbete a nuestros canales

Un equipo médico del hospital Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, logró extraer un enorme tumor que afectaba la salud de una mujer de 52 años de edad.

El hecho ocurrió este jueves, 5 de marzo, cuando el personal médico reportó la extracción de la masa, con un peso de 25 kilos con 500 gramos.

La operación que permitió esta extracción, duró una hora, de acuerdo con el reporte de la directora de este centro de salud, Yajaira Venales.

Extraen con éxito tumor de 25 kilogramos

Venales explicó que la paciente, procedente del municipio Sotillo, tenía más de siete años con diagnóstico de tumor de ovario derecho.

La directora del hospital, junto a la doctora Yinny Cayamo, subdirectora del centro de salud, residentes del postgrado de cirugía general, los anestesiólogos Jesús Caraballo y Antonio Villarroel, lograron resolver de manera quirúrgica este caso.

“El tumor pesó 25 kilos 500 gramos, y midió en circunferencia 116 centímetros. Fue una cirugía completamente limpia, sin pérdidas hemáticas importantes. Actualmente en recuperación esperando su evolución para su feliz egreso”, describió Venales.

Segundo tumor gigante extraído en el hospital

La intervención se completó con la extirpación del ovario y trompa derecha (salpingooforectomía) y “posteriormente se le realiza la histerectomía abdominal total”.

La directora médica resaltó que este es el segundo tumor gigante que extraen en el universitario de Barcelona. El año pasado fue uno de 20 kilogramos, publicó el diario El Tigrense.

Visite nuestra sección de Curiosidades.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube