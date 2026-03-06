Catar advierte: El Golfo podría frenar la exportación de energía en cuestión de semanas

Suscríbete a nuestros canales

Por su parte, el titular del ramo indicó que incluso si el conflicto abierto luego del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán finalizara inmediatamente, su nación tardaría "semanas o meses" en retomar un ciclo normal de entregas, tras los ataques a sus plantas de gas natural licuado (GNL).

Además, la compañía Qatar Energy comunicó el pasado miércoles 4 de marzo de 2026 que el parón en la producción de GNL y productos asociados se debe a "fuerzas de causa mayor", en referencia a las agresiones con drones iraníes llevadas a cabo en las instalaciones de las ciudades industriales de Ras Laffan y de Mesaieed.

Si bien, Saad al-Kaabi rememoró que, auqnue Catar, el segundo mayor productor mundial de GNL, únicamente exporta una pequeña proporción de su gas a Europa, sostuvo que el continente se vería afectado significativamente gracias a que los compradores asiáticos superarán a los europeos en el aumento por el gas disponible.

En este caso, añadió, otras naciones del Golfo se verían incapaces de cumplir sus obligaciones contractuales.

Del mismo modo, dicha advertencia por parte del ministro demuestran los temores con respecto al impacto que tiene la guerra en Oriente medio en las economías mundiales y el precio de la energía.

Por otro lado, el petróleo brent pautado para la entrega durante el próximo mes de mayo de 2026 volvió a repuntar este viernes 6 de marzo del presente año, en el mercado de Futuros de Londres más de un 2 % y superó los 87 dólares por barril, el precio más alto desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán.

"Esto derribará las economías del mundo (...) Si esta guerra continúa durante algunas semanas, el crecimiento del PIB mundial se verá afectado. El precio de la energía aumentará para todos. Habrá escasez de algunos productos y se producirá una reacción en cadena en fábricas que no podrán suministrar", anunció al-Kaabi.

Endicho contexto, pronosticó que los precios del crudo podrían elevarse hasta los 150 dólares por barril en el transcurso de dos o tres semanas, si los petroleros y otros buques mercantes no pueden pasar el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que pasa una quinta parte del gas y petróleo mundial.

Finalmente, destacó que el precio del gas podría subir hasta los 40 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU) - 117 euros por megavatio-hora (MWh), casi cuatro veces más que el nivel fijado antes del inicio de la guerra.

Con información de EFE

Visite nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.