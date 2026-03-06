Grupo Selco lanza la plataforma de lotería Scala: un sistema de ventas que combina experiencia e innovación 

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo Selco, encargado del diseño, desarrollo, comercialización y distribución de juegos de envite o azar en el país, anunció el lanzamiento oficial de la plataforma de loterías Scala.

Este nuevo sistema de ventas agrupa loterías y centros de apuestas de todo el país, permitiendo a los usuarios un acceso cómodo a múltiples opciones de manera virtual. Durante el lanzamiento, la empresa definió la plataforma: "Scala es el futuro de las apuestas en Venezuela".

NOTAS RELACIONADAS GWM inaugura su concesionario número 13 en Altamira: presenta la nueva camioneta TANK 700 que combina potencia y lujo

Plataforma Scala

Los venezolanos tendrán acceso a la plataforma para participar en las distintas loterías y centros de apuestas que contiene, convirtiéndose en una extensión digital de las mismas al permitir el uso desde cualquier parte del país.

"Scala es un plataforma innovadora que se desarrolló para que los centros de apuestas puedan incrementar sus ventas y, a su vez, recompensar a los apostadores con programas de premios que les daremos por su fidelidad, por la compra de los tickets ganadores y no ganadores. Van a salir este año muchas promociones de ese tipo", explicó el vicepresidente ejecutivo de Grupo Selco, Raúl Artigas.

Con amplia trayectoria en el mercado de loterías y centros de apuestas del país, el Grupo Selco cuenta con varias alternativas en el mercado que incluyen los tickets preimpresos y los impresos en las agencias, además de los digitales o electrónicos, con respaldo de las loterías oficiales y las autoridades hípicas venezolanas.

Por su parte, el vicepresidente de mercadeo del Grupo Selco, Moisés Artigas, señaló: "La Plataforma Scala, que estamos contentos de lanzar hoy formalmente al mercado, busca fortalecer el tejido de los centros de apuestas de toda Venezuela, queremos recuperarlos, que los centros de apuestas crezcan".

Asimismo, precisó que este es un sector que promueve el emprendimiento en el país, por esta razón invitó a los dueños de centros de apuestas a sumarse a la iniciativa. "La invitación a los dueños de centros de apuestas que nos ven a través de 2001 es que busquen a su comercializador, que están en todas las ciudades y los estados de Venezuela, para trabajar con Scala y ofrecer todo el portafolio de productos que Scala les trae".

Promociones y nuevos lanzamientos

Con respecto a las promociones previstas para este año, la empresa indicó que lanzarán el programa de recompensas Quiniela Mundial 2026, desde el 1° de mayo hasta el 19 de julio.

Los usuarios que compren a través de las alternativas Kingo, Triple Popular, Triple Gordo, Chace, Animalitos de Oriente y otros, tendrán habilitado el acceso a través de la página web www.quinielamundial2026.com para abrirse la posibilidad a un segundo premio; es decir, al combinar su ticket con este programa de recompensas, estará participando por dos premios.

Además, la empresa tiene previsto hacer próximos lanzamientos que incluyen las propuestas de Scala Deportivo, Scala Hípico y Scala Video Loterías.

Durante el anuncio, se presentó a Vanessa Coello como la embajadora del sistema Scala.