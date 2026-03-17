“Gracias por estar”: Empresas Polar celebra 85 años con un homenaje a la gente

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Empresas Polar lanza su campaña aniversario para celebrar 85 años de historia compartida con los venezolanos. Más que una conmemoración corporativa, la pieza central revela una gratitud profunda hacia quienes día a día construyen familia, trabajo, valores, comunidad y esperanza, y a quienes le han permitido a la empresa acompañarlos en ese camino.

El concepto de la campaña nace del valor del agradecimiento. Es por ello que el verdadero relato de estos 85 años no es empresarial, es humano y reconoce esos pequeños gestos que cambian vidas: la madre que insiste, el amigo que está presente o el maestro que inspira.

Lorenzo Mendoza, Presidente Ejecutivo de Empresas Polar, resalta: “85 años significan un legado de compromiso con un país lleno de oportunidades. Siento orgullo y profundo agradecimiento hacia quienes estuvieron antes y hacia quienes hoy me acompañan, trabajadores, aliados y consumidores que hoy hacen posible celebrar casi un siglo de historia. A todos y cada uno de ustedes les digo: ¡Gracias por estar!, ¡Gracias por permitirnos acompañarte!”.

Una campaña aniversario con alcance global

Este mensaje de agradecimiento llegará a cada rincón de Venezuela y a los países donde Empresas Polar tiene operaciones, a través de un ecosistema comunicacional que se desplegará desde hoy:

Medios digitales: contenido exclusivo y testimoniales en Instagram, X, Facebook, LinkedIn y YouTube, donde la audiencia podrá interactuar con las historias de gratitud. Amplificación en las cuentas de las marcas del portafolio de Empresas Polar en los países en los que tenemos presencia.

contenido exclusivo y testimoniales en Instagram, X, Facebook, LinkedIn y YouTube, donde la audiencia podrá interactuar con las historias de gratitud. Amplificación en las cuentas de las marcas del portafolio de Empresas Polar en los países en los que tenemos presencia. Televisión: pauta en televisión abierta y canales por cable para conectar con la familia en el hogar.

pauta en televisión abierta y canales por cable para conectar con la familia en el hogar. Cine: proyección del comercial en salas de cine de las principales ciudades de Venezuela, maximizando el impacto visual y emocional de la narrativa.

proyección del comercial en salas de cine de las principales ciudades de Venezuela, maximizando el impacto visual y emocional de la narrativa. Vallas: presencia estratégica en las principales ciudades y arterias viales del país, reforzando la cercanía de la marca en el día a día de los ciudadanos.

Esta campaña mira al pasado con orgullo, afirma el presente y proyecta el futuro de una organización que, 85 años después, sigue apostando por la excelencia y el bienestar de su gente y las comunidades donde opera.

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