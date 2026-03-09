CRIXTO habilita pagomóvil inmediato para transacciones con USDT

Suscríbete a nuestros canales

Intercambiar USDT para pagar en Venezuela de forma rápida y sencilla ya es una realidad. A través de la nueva función de Pago Móvil CRIXTO, los usuarios pueden convertir sus activos digitales en bolívares y enviarlos a cualquier banco del sistema financiero nacional de manera inmediata.

Esta solución se presenta como una alternativa más segura que el P2P, al eliminar la necesidad de transar con desconocidos y suprimir los intermediarios en la operación.

El auge de las Stablecoins en Venezuela

El USDT (Tether), vinculado 1:1 al dólar estadounidense, se consolida como la herramienta favorita de los venezolanos para protegerse de la volatilidad. Según datos de Chainalysis, Venezuela movilizó cerca de 44.600 millones de dólares en activos digitales durante 2025

Dato Clave: 47 % de las transacciones menores a 10.000 dólares en el país se realizan mediante monedas estables.

Crecimiento Exponencial en 2025

Con 4 años de trayectoria y bajo la licencia de la SUNACRIP, CRIXTO se consolida como la plataforma líder en pagos con USDT en el país. El cierre de 2025 dejó cifras récord para la compañía:

Crecimiento de usuarios: Un incremento histórico del 640 % en nuevos registros.

Comunidad activa: Más de 250.000 personas se unieron en un año, con 100 mil usuarios operando de forma recurrente.

Volumen transaccional: El uso de USDT dentro de la App CrixtoPay aumentó 1.900 % respecto al 2024.

Innovación con Sello Venezolano

“CRIXTO es una empresa 100 % de talento y capital venezolano. Contribuimos al desarrollo de la economía nacional haciendo que las criptomonedas sean usables para pagar en todos los comercios del país”, destaca el Ing. Adrián Ruiz, CEO de CRIXTO VENEZUELA.

Sobre CrixtoPay

Lanzada hace un año, esta aplicación (disponible en iOS y Android) permite a personas naturales mayores de 18 años gestionar sus finanzas digitales. Con la integración del Pago Móvil, la App cierra la brecha entre el ecosistema cripto y el día a día de los venezolanos, permitiendo pagos en moneda local de forma instantánea.

Para conocer más información sobre esta plataforma de intercambio, consulte su sitio web oficial www.crixto.com y su cuenta en Instagram @crixto.pay

Con información de nota de prensa

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube