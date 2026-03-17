CrediMax Premium: Compra hoy y paga en 24 cuotas sin intereses en MultiMax

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Para los venezolanos que buscan una mayor capacidad de compra y pagos mucho más flexibles, CrediMax Premium es su opción ideal para acceder a la innovación de las más de 400 marcas de MultiMax a 24 cuotas ¡sin intereses!

Esta modalidad de PriorityMax, diseñada por Nasar Ramadan Dagga, CEO de la multimarca más grande de Venezuela, ofrece límites mucho más altos y un sistema de compras rotativo, con el que accedes a un cupo que te permite pagar varias veces con CrediMax Premium hasta agotar el monto total de tu credencial.

Además, al pagar ese saldo se libera nuevamente para que lo puedas aprovechar en una futura compra en MultiMax, eliminando la necesidad de haber cancelado la totalidad de la deuda anterior para aprovechar tu cupo disponible.

“La confianza de nuestros clientes nos impulsa a innovar sin detenernos. Es por eso que este año, llevamos a los venezolanos CrediMax Premium, un nuevo producto con el que elevamos la experiencia de compra a un nuevo nivel, transformando nuestro cupo tradicional en una herramienta de mayor alcance con el que nuestros clientes podrán construir el hogar de sus sueños” expresó Nasar Dagga, presidente de CLX Group.

Nuevas posibilidades con CrediMax Premium

A diferencia del sistema tradicional, CrediMax Premium destaca por ofrecer un beneficio único en Venezuela, con el que las familias venezolanas pueden planificar sus compras en un plazo extendido de 24 cuotas quincenales en todas sus categorías, facilitando en gran medida sus posibilidades de acceder a la última innovación del mercado disponible en MultiMax.

Si es tu primera vez en este sistema, entrarás directamente a Classic Premium, con un generoso límite de $500 del que podrás disponer en cualquier momento, 40% inicial y 24 cuotas para pagar.

Si ya eres usuario del CrediMax tradicional, puedes migrar a la versión Premium en cualquier tienda MultiMax, cancelando solo la diferencia de la membresía según los meses restantes de tu plan actual.

Categorías CrediMax Premium:

Si eres puntual con tus pagos, puede que en tu siguiente compra con CrediMax Premium haya aumentado tu categoría, lo que te permitirá acceder a nuevos beneficios al momento de adquirir tus productos favoritos en MultiMax.

En sus máximas categorías, puedes acceder a Platinum Premium y Diamante Premium, con límites de $1500 y $2000 respectivamente, y una inicial del 20% del valor total de tu compra.

Conoce las categorías de CrediMax Premium:

Classic Premium: Límite $500 | 40% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Límite $500 | 40% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días. Bronce Premium: Límite $600 | 40% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Límite $600 | 40% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días. Silver Premium: Límite $800 | 30% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Límite $800 | 30% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días. Gold Premium: Límite $1000 | 20% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Límite $1000 | 20% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días. VIP Premium: Límite $1200 | 20% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Límite $1200 | 20% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días. Platinum Premium: Límite $1500 | 20% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Límite $1500 | 20% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días. Diamante Premium: Límite $2000 | 20% inicial | 24 cuotas cada quince (15) días.

Cómo unirse a CrediMax Premium

Para unirte a este nivel de exclusividad, visita tu sede MultiMax más cercana y solicita en caja afiliarte a PriorityMax bajo la modalidad de CrediMax Premium. Esta suscripción tiene un valor de costo anual de $40 (a tasa BCV). También, puedes adelantar el proceso a través de la App PriorityMax.

Sigue las instrucciones expuestas en la pantalla y, una vez finalizado el proceso, acude a la tienda para terminar el proceso y recibir tu credencial. Desde la aplicación, los usuarios también pueden gestionar su cuenta, verificar su saldo disponible y reportar sus pagos de forma rápida y segura.

Cabe mencionar que los privilegios que llegan con la membresía PriorityMax son de uso personal e intransferibles, por lo que solo el usuario puede aprovechar todas las ventajas de este club exclusivo, explicó el empresario venezolano Nasar Dagga.

Premios de CrediMax

¡CrediMax premia tu puntualidad! Al cancelar la totalidad de tus cuotas a tiempo (o con un pronto pago) estas participando automáticamente en los concursos mensuales exclusivos para clientes PriorityMax. Accede al sorteo mensual de más de 100 productos y obtén uno de los tres premios por tienda, que incluyen lavadoras, televisores, combos de electrodomésticos, gift cards y mucho más.

Los ganadores son anunciados los primeros 5 días de cada mes a través de la cuenta de Instagram @multimax.

Además, si cancelas tus cuotas CrediMax antes de que se cumplan 45 días desde la fecha de emisión de tu factura, ganas un boleto al sorteo de un carro 0 KM cortesía de Multimax. Son dos vehículos al año, entregados de forma semestral.

Con CrediMax Premium, MultiMax reafirma su compromiso de brindar las mejores opciones de compras en Venezuela ¡Es momento de llevarte todo lo que sueñas con la flexibilidad que mereces!

¿Cómo pagar mis cuotas CrediMax Premium?

Puedes reportar tus pagos de manera fácil y segura a través de:

La app PriorityMax .

El sitio web oficial: prioritymaxve.com

O en cualquier tienda MultiMax del país.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Con más de 6 años en el país, Multimax y su CEO, Nasar Dagga Mujamad, continúan apostando por la innovación en Venezuela, trayendo la última vanguardia tecnológica de las mejores marcas nacionales e internacionales al mejor precio.

Entre las más de 400 marcas que forman parte de sus pisos de venta, se encuentran: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Kucce, GPlus, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y JVC.

Actualmente, la multimarca líder del país cuenta con 47 tiendas, ubicadas en todo el territorio nacional, con presencia en los estados: Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas.

Para más información, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana. Además, sigue la cuenta oficial de Instagram como @multimax, donde podrás enterarte al momento de todas las novedades de la multimarca más grande del país.

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