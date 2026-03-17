OLÉ se expande en Venezuela: Sabor, tradición e innovación para el hogar

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Hay sabores que tienen el poder de abrazar, evocar recuerdos y convertir una receta sencilla en un banquete para el alma. Bajo esta premisa de amor y cercanía, OLÉ fortalece su presencia en el mercado venezolano con la incorporación de nuevas categorías: salsas para pizza, sazonadores y aderezos. Con una propuesta que prioriza la alta calidad y el ahorro, la marca reafirma su compromiso de preservar el sabor tradicional mientras cuida el presupuesto familiar.

El sabor de mamá, ahora con mayor variedad

Con más tomate y una frescura indiscutible, OLÉ continúa consolidándose como la opción predilecta en la cocina venezolana. La marca demuestra que la practicidad no está reñida con la tradición, ofreciendo productos elaborados con ingredientes naturales que garantizan resultados excepcionales en cada plato.

Dentro de su robusto portafolio, destacan:

Línea de Salsas para Pizza (200g): La gran innovación de 2026. Sabores disruptivos de maíz, pepperoni y jamón , diseñados para elevar cualquier preparación casera al nivel profesional.

Sazonadores esenciales: Salsa de soya, inglesa, de ajo, picante y adobo completo; el quinteto perfecto para realzar cada receta.

Familia de Aderezos: Una mayonesa cremosa lidera esta línea, acompañada de mostaza y ketchup, disponibles en prácticos formatos de 200g y 175g ideales para el consumo diario.

Tomates Pelados Enteros: Versatilidad sin precedentes con presentaciones para cada necesidad: la lata abre fácil de 400g, la versión familiar de 800g y el formato Food Service de 2.95kg.

Cinco ejes estratégicos para el mercado nacional

Con estos lanzamientos, OLÉ no solo llena los anaqueles, sino que conquista corazones al competir en cinco ejes fundamentales:

Atomatados: Salsas listas y tomates pelados. Vegetales en conserva: Maíz y guisantes. Salsas para pizza: Sabores innovadores. Aderezos: El toque perfecto para la mesa. Sazonadores: La base de la cocina criolla.

De esta manera, la marca se consolida como un pilar fundamental en el hogar venezolano, simplificando la dinámica culinaria sin perder la esencia hogareña.

"Disfruta de lo bueno, ahorra con inteligencia y comparte momentos inolvidables. OLÉ, con el Sabor de Mamá."

Invitamos a todas las familias y entusiastas de la gastronomía a descubrir estas novedades, ya disponibles en los principales puntos de venta del país.

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