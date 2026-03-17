Kurios y BNC lanzan una "Misión Secreta" de técnología y robótica

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Kurios Education, el puente entre las comunidades académicas y la tecnología, junto al Banco Nacional de Crédito (BNC), anuncian la celebración de Kurios Competition 2026. Este evento, consolidado como el encuentro de innovación educativa más importante del país, reunirá a miles de estudiantes de entre 7 y 18 años bajo una narrativa de intriga y desafíos: "Misión Secreta".

La cita será el sábado 21 de marzo en "Espacio Caracas" (Centro Comercial Líder). Esta edición proyecta una experiencia inmersiva donde la tecnología y la estrategia se fusionan para liberar el potencial de los agentes del futuro. El evento contará con la participación de 140 instituciones educativas y más de 2.000 estudiantes de todo el territorio nacional.

Innovación en cada proceso

Durante el desarrollo del evento, los participantes pondrán a prueba sus habilidades y talentos en áreas de Robótica, Programación, Investigación, Emprendimiento y Diseño para superar obstáculos tácticos, mientras que en los espacios de Innovación y Tecnología la creatividad se aplicará a soluciones tangibles que fomenten el pensamiento crítico.

“En Kurios no solo impulsamos la innovación tecnológica, sino que creamos espacios para el desarrollo del talento, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico en los jóvenes", afirma José Balza, cofundador de Kurios Education.

Vía oficial a la excelencia internacional

Un componente fundamental será la fase clasificatoria para la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2026, la feria de ciencias e ingeniería para educación media más prestigiosa del mundo. Kurios Competition es la vía oficial en Venezuela para que los jóvenes talentos opten por becas y reconocimientos globales en Estados Unidos.

El evento se encuentra abierto a toda la comunidad y al público en general, extendiendo la invitación mucho más allá del ámbito escolar. Con el fin de asegurar la comodidad de los más de 6.000 asistentes previstos, la organización dispondrá de una logística de primer nivel que ofrecerá una experiencia integral tanto a los competidores como a las familias visitantes.

Experiencia Integral para la Familia:

Zonas de Competencia: Áreas dedicadas al futuro que integran desde una vitrina de emprendimientos y nuevos negocios, hasta competencias de robótica y tecnología, complementadas con investigaciones científicas que transforman la creatividad en soluciones reales.

Exhibición Digital Skills: Mural con diseños creados por estudiantes mediante herramientas digitales.

Zonas Recreativas: Espacio para la comunidad con feria gastronómica y juegos para todas las edades.

Más que una competencia, este encuentro busca consolidar una comunidad de innovadores que lidere la conversación sobre el futuro de la educación. Gracias al respaldo de empresas líderes como el Banco Nacional de Crédito (BNC), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ascenda, Kaito y Cerelac, el evento continúa escalando su impacto nacional, inspirando a las nuevas generaciones a encabezar la transformación tecnológica.

Datos Clave:

Lugar: C.C. Líder, Caracas (Nivel Eventos).

Fecha: 21 de marzo de 2026.

Asistencia: Invitación extendida a todo el público general.

Entradas:Disponibles en nuestra tickera https://www.lapso.io/events/kurios-competition-2026-fpXoPaX o en nuestra página oficial

www.kuriosedu.com/torneo.

Nota de prensa

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