Buen Vecino de EK comenzó el año en Caracas con Buena Voluntad

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Buen Vecino de EK, Empire Keeway, inició el 2026 en Caracas con una jornada en Buena Voluntad, institución que se dedica desde hace más de 60 años a la inclusión laboral de personas con discapacidad. El programa de responsabilidad social de la ensambladora de motos rehabilitó espacios y, más importante, sus voluntarios convivieron un día y pintaron paredes junto a los muchachos de la asociación civil.

En un año, Buena Voluntad forma a unas 160 personas de entre 17 y 50 años de edad con discapacidad cognitiva, psicosocial, musculoesquelética y otras, de nacimiento o adquiridas. Las reciben en su sede, en Los Samanes, desde toda la Gran Caracas, Charallave, Guatire, Guarenas, La Guaira y, también, es posible participar en sus programas desde el interior del país a través de aula virtual. En lista de espera, hay otros 120.

Luego de 6 meses a un año y medio de preparación, más de la mitad de los participantes se inserta en el campo de trabajo, sobre todo, en cadenas de farmacias, tiendas y establecimientos de comida rápida. Los voluntarios de Buen Vecino se llenaron las manos de pintura y el corazón de una experiencia de agradecimiento y reconciliación con la vida.

Buen Vecino y Buena voluntad pintaron inclusión

Personal de la empresa motociclista adelantó previamente la sustitución de bombillos e instalación de faros más pintura de pisos y paredes internas y externas, pero dejó varias para la jornada conjunta: los colaboradores de EK y los muchachos de Buena Voluntad se unieron con brochas y rodillos: “fue increíble conocer cómo son ellos, su forma de ser, su forma personal, sus sentimientos… Se ve que son personas muy nobles”, dijo Guillermo Rengifo.

Nelibeth Castillo no podía dejar de sonreír: “son chicos fascinantes, colaboradores, su trabajo en equipo… De verdad que superemocionada”. “Veo que vienen de muchos sitios. Me parece excelente, de verdad, que se tomen ese tiempo para poder aprender, para tomar esos valores y después ir al mundo laboral”, expresó Kevin Toro.

Joselyn Tovar, Coordinadora Académica de Buena Voluntad, elogió la actividad porque “la calidad humana de cada uno de los voluntarios que vinieron a compartir con nuestros jóvenes es extraordinaria, porque desde el momento en que les enseñan cómo hacer la actividad con esa paciencia, con ese amor, de verdad que nos enseña a nosotros que sí podemos cambiar vidas con el poder del trabajo”.

Autonomía motor de diversidad

Buena Voluntad se mantiene gracias a donaciones. Capacita en valores y competencias. “Hay 80 % de empobrecimiento en familias que tienen jóvenes con discapacidad porque uno de los padres deja de trabajar para cuidarlos y la mayor parte del ingreso se gasta en medicamentos y terapias”, aseguró Caroline Ruiz, Directora Ejecutiva.

Los participantes del programa llegan allá casi sin saber lo que pueden lograr. Todos se identifican son su nombre completo, edad, definen su discapacidad y enseguida resaltan sus habilidades. Jesús Manuel Torres, con autismo leve, se sabe “muy puntual, colaborador, me gusta ayudar y - mi otra habilidad: me gusta dibujar”. Katherine Hernández se presentó como “puntual, responsable, sincera, honesta… y soy organizada; también más abierta con mis compañeros y aquí aprendo a socializar”.

“Yo quisiera verme a futuro trabajando en un sitio donde pueda estar estable, un sitio donde pueda usar mis habilidades como ser organizado, ordenar productos”, sueña Gustavo Delgado, con autismo leve. Yormely Arteaga, muy consciente de su trastorno esquizoafectivo, dejó otra gran lección: “no hay nada imposible para nosotros, personas con discapacidad; todo lo podemos lograr porque somos personas increíbles” ¡Claro que son increíbles!

Este Buen Vecino removió corazones en EK y terminó con el compromiso de seguir haciendo más por la inclusión de personas con discapacidad. El programa tiene 19 años, ha atendido 434 comunidades y beneficiado a más de 14 mil personas en los Valles del Tuy y Caracas; pronto en el interior de Venezuela, como dice su lema: ensamblando bienestar.

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