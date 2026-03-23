Adidas presenta la nueva camiseta de la selección Vinotinto

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Adidas presenta las equipaciones oficiales de visitante para todas las federaciones asociadas, incluyendo la nueva camiseta visitante de la selección nacional de Venezuela, una equipación que elogia la historia de la Vinotinto y celebra la identidad del fútbol venezolano.

La gama completa está diseñada para el rendimiento, con la mejor tecnología Adidas, diseñada para apoyar a los jugadores de élite en momentos de alta presión.

La descripción completa de la equipación se encuentra a continuación.

Venezuela: identidad, historia y orgullo Vinotinto

Dentro de esta colección global, la nueva camiseta visitante de Venezuela destaca por su elegancia y su conexión con la historia del fútbol nacional.

Rindiendo homenaje a la historia de la federación, la camiseta de visitante blanca impecable está realzada por distintivos detalles en amarillo, rojo y azul que se extienden desde las tres franjas hasta los logotipos y el escudo del equipo.

Adidas

Uno de los elementos más distintivos del diseño es el escudo que presenta la palabra “VENEZUELA" en mayúsculas en el pecho izquierdo, una referencia al emblema utilizado por la federación entre 1961 y 1967, conectando el presente del fútbol venezolano con su rica historia.

Los detalles dorados en los puños y la numeración aportan un acabado refinado, mientras que en la nuca aparece la inscripción “LA VINOTINTO”, un guiño al orgullo y la pasión que representan a la selección nacional.

Adidas

La nueva camiseta visitante de Venezuela estará disponible en tiendas Adidas seleccionadas y distribuidores oficiales en próximos días. Se dará aviso a través de canales oficiales de La Federación Venezolana de Fútbol.

Adidas

Nota de prensa

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