Nestlé y UNESCO impulsarán 100 proyectos de impacto social,

Suscríbete a nuestros canales

Nestlé y UNESCO anuncian una nueva iniciativa global que beneficiará 100 proyectos con impacto social, liderado por jóvenes entusiastas, que quieran desarrollar habilidades y soluciones relevantes que mejoren la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas alimentarios, enfocándose en prácticas agrícolas regenerativas, mitigación del cambio climático e innovaciones en empaques sustentables. A través del impulso y desarrollo de estos proyectos, se estima beneficiar a 500.000 personas de manera directa o indirecta.

La iniciativa Youth Impact: Because You Matter, se basa en el éxito de un piloto ejecutado en América Latina en 2023, que involucró a 20 jóvenes líderes y benefició a 130.000 miembros de la comunidad, buscando expandir su impacto a nivel global y abordar los desafíos que enfrentan los sistemas alimentarios y su cadena de valor.

Con el objetivo de fomentar la innovación y la sostenibilidad, Nestlé y UNESCO están brindando apoyo a jóvenes entre 18 y 30 años en el desarrollo y lanzamiento de ideas empresariales que buscan hacer que la producción, procesamiento, transporte y consumo de alimentos sean más resilientes y sostenibles. Los jóvenes de los 100 proyectos seleccionados recibirán un premio en metálico, como inversión para impulsar su emprendimientos y 6 meses de asesorías por parte de ambas organizaciones.

"Contar con una fuerza laboral futura altamente calificada y un suministro más sustentable de materias primas es esencial para el éxito a largo plazo de Nestlé", afirmó Laurent Freixe, CEO de Nestlé. "Estamos enfrentando el desafío de alimentar a una población en crecimiento mientras abordamos las causas y efectos del cambio climático. Estos son desafíos críticos que requieren acciones decisivas. Por ello, estamos apoyando a jóvenes agentes de cambio en la resolución de estos problemas.”

Youth Impact: Because You Matter ofrecerá programas de capacitación y mentoría adaptadas a las necesidades y prioridades de los beneficiarios. Estas capacitaciones serán desarrolladas en parte por la Plataforma de Emprendimiento Juvenil (YEP) de Nestlé, que también servirá como el centro principal a través de un programa de desarrollo de capacidades de seis meses.

Este programa se alinea con la iniciativa más amplia de Nestlé, Iniciativa por los Jóvenes, que ha ayudado a diez millones de jóvenes a acceder a oportunidades económicas en la última década. Asimismo, refuerza el compromiso a largo plazo de la empresa con la juventud como parte de su estrategia que incluye apoyo para que los jóvenes desarrollen habilidades preparadas para el futuro hacia 2030, fomentando la próxima generación de empleados.

Iniciativa por los Jóvenes en Venezuela: el programa tiene presencia en nuestro país desde hace más de 12 años beneficiando a más de 1.200 jóvenes que han iniciado en su carrera profesional en Nestlé y más de 65.000 jóvenes impactados a través de formaciones, eventos y ferias de empleo. Adicionalmente, desde Nestlé Venezuela se promueven iniciativas de emprendimiento y agroemprendimiento enfocadas en los jóvenes venezolanos, que buscan acompañarlos, capacitarlos e impulsarlos en sus proyectos comerciales. Para conocer más puede ingresar en www.jovenesnestle.com.ve.

La convocatoria para las solicitudes para Youth Impact: Because You Matter están abierta hasta el 8 de abril. Los interesados pueden obtener más información y postularse a través de la plataforma Youth Impact: Because You Matter | UNESCO and Nestlé , para conocer más sobre esta y otras iniciativas de Nestlé en Venezuela, puede consultar su perfil en redes sociales como @nestlecontigo.

Más contenido útil para ti en nuestra sección AGENDA EMPRESARIAL