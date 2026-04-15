Ron Carúpano presenta su nueva colección Maestría Ronera

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Hay nombres que se escriben con tinta y otros que se graban en barrica, así empieza esta gran historia de Ron Carúpano, quienes con más de 260 años de maestría ronera, se enorgullecen en presentar Carmen, el primer lanzamiento de su nueva línea Colección Maestría Ronera.

Este ron no es solo una joya de categoría Ultra Premium; es un homenaje a Carmen López de Bastidas, la mujer que durante más de tres décadas ha diseñado el alma de la marca y que hoy ve su legado honrado por sus propios aprendices. Ron Carúpano no solo presenta una nueva mezcla sino que abre el corazón de su bodega para presentar una joya inaugural.

Por primera vez en la historia de la casa, el equipo de Maestría Ronera de Ron Carúpano, formado bajo la guía y tutela directa de López de Bastidas, han unido su talento para crear una mezcla que capture la esencia de su mentora. Carmen es un tributo nacido del respeto y la admiración, una prueba tangible de que el conocimiento de la primera Maestra Ronera certificada en Venezuela ha dejado una huella imborrable en las nuevas generaciones.

"Ser una maestra ronera significa tener la capacidad, el gusto y la sensibilidad, pero sobre todo la dedicación para mezclar añadas y crear productos que eleven cada ocasión de la vida", afirma la propia Carmen López de Bastidas, cuya visión ha sido el norte del portafolio Super Premium de la marca. Hoy esa sensibilidad se le devuelve en forma de homenaje, demostrando que su legado ha echado raíces en las nuevas generaciones.

Carmen López de Bastidas, la mujer que enseñó a Venezuela que el ron no solo se destila, se sueña,

Notas de una trayectoria excepcional

Carmen es un viaje sensorial que refleja la sofisticación y elegancia de su musa. A la vista, presenta un color ámbar cobrizo con destellos dorados que anticipan su riqueza. En nariz, se revela como un secreto compartido: delicado, con aromas a frutos confitados y la calidez de madera, entrelazados con almendras y sutiles toques de chocolate negro y café que elevan la esencia de lo nuestro.

Al probarlo, el paladar experimenta una entrada vigorosa y un cuerpo firme, donde la dulzura característica del ron venezolano se equilibra magistralmente con una ligera salinidad propia de nuestro terruño carupanero, culminando en un retrogusto untuoso y prolongado que se queda en la memoria. Es, en esencia, un ron con alma, versátil diseñado para los paladares más exigentes y amantes de la tradición.

Un nuevo capítulo en la historia del ron

Con este lanzamiento, Ron Carúpano inaugura la Colección Maestría Ronera, una serie destinada a enaltecer años de historia y para la marca era vital comenzar celebrando a la mujer que marcó el camino para las futuras generaciones de mujeres en la industria.

Carmen estará disponible en puntos de venta especializados (Off-Trade) y establecimientos de alta gama (On-Trade), invitando a los consumidores a brindar no solo con un ron extraordinario, sino con un pedazo de la historia viva de Venezuela.

Carmen no es solo una botella, es una invitación a brindar por un camino lleno de historia, por el conocimiento compartido y por el orgullo de ser venezolanos. Es un legado que nace en nuestras bodegas, un aroma que viaja, cruza océanos para conquistar paladares y elevar el nombre de Venezuela a otro nivel.

Sobre Ron Carúpano

Con más de 260 años de tradición, Ron Carúpano es reconocido como uno de los mejores rones del mundo. Su compromiso con la excelencia y la innovación lo ha llevado a conquistar los paladares más sofisticados a nivel global, manteniendo siempre su esencia y orgullo venezolano.

Nota de prensa

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