A un mes de los dos terremotos: así se encuentra La Guaira

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Este 24 de julio se cumple un mes de los dos terremotos de 7.1 y 7.4 de magnitud que sacudieron parte de Caracas, Miranda y sobre todo La Guaira.

A 30 días del doblete sísmico, el Litoral Central trabaja para recuperar su rutina y adaptarse a una nueva normalidad, mientras a la vez continúa la remoción de escombros y la esperanza de encontrar sobrevivientes, aunque las posibilidades sean pocas.

En las zonas más afectadas como Caraballeda, Catia La Mar, Los Corales, entre otros, se evidencia maquinaria pesada para levantar los restos de las edificaciones que se desplomaron, a su vez, hay equipos de rescatistas atentos ante cualquier llamado que signifique esperanza de vida.

Aunque en la OPP26 de Caraballeda surgieron rumores de posibles sobrevivientes, Protección Civil aseguró que se trató de un falso positivo.

José Félix Lara / 2001

Reportes en redes sociales indican que, por los momentos, el último rescate con vida se realizó el pasado 2 de julio, a una semana y un día de la tragedia que enlutó al país.

¿Cómo retoman los comercios y el transporte público?

Playas como El Yate, Camuri chico, entre otras, funcionan, por los momentos como punto de asistencia para los afectados, donde se hace la distribución de insumos médicos, entrega de comida lista y por preparar, personal médico voluntario, etc.

José Félix Lara / 2001

Varios comerciantes consultados, que prefirieron no salir en cámara, explicaron que los negocios que no sufrieron daños estructurales abrieron a los tres días después del terremoto, no obstante, presentaron varias dificultades para trabajar ya que las comunicaciones se encontraban caídas, por lo que el punto de venta y sistemas como pago móvil no funcionaban del todo.

El comerciante Javier Díaz expresó que su frutería abrió al día siguiente de la tragedia, para ese entonces habían más personas comprando puesto que lo hacían para ayudar a los necesitados, sin embargo, al cumplirse un mes, la afluencia de clientes es muy baja.

José Félix Lara / 2001

En Macuto es una de las zonas con más comercios activos, ya que en Caraballeda y Catia La Mar el porcentaje es más bajo, puesto que es de los sectores donde múltiples locales sufrieron daños severos.

Consecomercio advierte que todavía no se dispone de un registro preciso sobre los negocios dañados. Sin embargo, estiman más de 250 empresas y negocios afectados en La Guaira.

En cuanto al transporte público, los transeúntes comentaron que las unidades van desde Naiguatá hasta Catia La Mar, aunque el flujo de pasajeros es bajo, según conductores.

José Félix Lara / 2001

Los ciudadanos resaltaron que el pasaje se mantiene, hasta ahora, en 140 bolívares, como establecen las autoridades.

Cabe destacar que el servicio de transporte público entre Caracas y La Guaira opera con total normalidad para garantizar la movilidad de los ciudadanos.

De acuerdo con información aportada por los conductores, el servicio cuenta actualmente con una flota activa de aproximadamente 250 unidades operativas.

Las unidades de transporte mantienen su salida desde los puntos habituales en la ciudad capital. Los autobuses que parten desde El Silencio tienen como destino autorizado las zonas de Caribe y Naiguatá, mientras que aquellos que salen desde Gato Negro cubren la ruta hacia el sector Los Cocos.

¿Dónde se están acumulando los escombros y desechos?

Al recorrer la ciudad y constatar con algunos de los voluntarios, las maquinarias dejan parte de los escombros en la costa. El equipo de 2001 estuvo específicamente en la vía que va de Tanaguarena a Naiguatá donde se puede ver bloques, cerámicas, entre otros.

No obstante, también se registran otros tipos de desechos como potes de agua y envases de comida, ya sean de plástico o anime, esto debido a toda la ayuda humanitaria que se ha trasladado hasta los sectores más vulnerables.

José Félix Lara / 2001

Cifras oficiales

A un mes del doble terremoto, se contabilizan más de 5 mil fallecidos según las cifras oficiales del Gobierno nacional.

Recientemente, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), informó que hay 38 cuerpos de menores de edad que no han sido reclamados en la sede ubicada en Bolipuertos Los Silos, estado La Guaira.

De esta manera, se consolidó como el terremoto más mortífero del último siglo en el país y lidera la mayor cantidad de daños económicos estimados.

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