Así avanza la intervención de 12 campamentos transitorios en La Guaira

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El Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas ejecuta labores de acondicionamiento e intervención integral en 12 campamentos transitorios del estado La Guaira, espacios habilitados para el resguardo y la atención de los ciudadanos afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

De acuerdo con un reporte de prensa del despacho ministerial, cinco de estos centros ya se encuentran totalmente rehabilitados, beneficiando de forma directa a unas 2.000 personas. Por su parte, las siete instalaciones restantes registran un avance físico superior al 60 % y se prevé que las obras concluyan en las próximas semanas.

Las cuadrillas de Obras Públicas adelantan adecuaciones que abarcan la mejora de áreas sanitarias, comedores, canchas deportivas, pintura de fachadas y cerramientos perimetrales.

El objetivo es asegurar condiciones de habitabilidad para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores procedentes de las parroquias más impactadas de la entidad litoral: Maiquetía, Catia La Mar, La Guaira, Urimare y Caraballeda.

Con estas obras se fortalece la red de asistencia temporal en la entidad costera. Actualmente, el estado La Guaira dispone de 28 campamentos transitorios en funcionamiento, a través de los cuales se brida atención integral a 12.123 personas que perdieron sus viviendas o cuyas estructuras se encuentran en situación de alto riesgo tras la contingencia sísmica.