¡Atención conductores! Cerrarán vías hacia la costa de Aragua desde la medianoche de este 5 de abril

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Como parte de los operativos de seguridad desplegados durante esta Semana Santa 2026, las autoridades del estado Aragua anunciaron la activación de medidas especiales en las principales arterias viales de la entidad.

El objetivo es garantizar un flujo vehicular seguro ante la alta movilización de turistas registrada en los últimos días, refiere Unión Radio.

​La medida más relevante entrará en vigencia a partir de la medianoche de este domingo 5 de abril.

Desde esa hora, las vías que conducen hacia la costa aragüeña permanecerán cerradas para el ingreso de nuevos vehículos.

​Esta restricción busca facilitar el operativo retorno, permitiendo que los cuerpos de seguridad den prioridad al flujo de temporadistas que regresan desde los balnearios hacia la capital y otras regiones del país, evitando el congestionamiento en las zonas de montaña.

​Puntos turísticos activos hasta el lunes

​Pese al cierre de las vías de acceso a las playas este domingo, el Instituto Nacional de Turismo (Inatur) informó que mantiene la operatividad en más de 20 puntos turísticos de la entidad.

Estos espacios de atención y recreación continuarán funcionando hasta el lunes 6 de abril.

​Con esta extensión, las autoridades buscan facilitar el acceso a las rutas de recreación del estado Aragua a la gran cantidad de visitantes que decidieron prolongar su estancia hasta el último día del asueto.

Se recomienda a los conductores mantener la prudencia, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de los funcionarios desplegados en los peajes y puntos de control.