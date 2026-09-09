Colegios en La Guaira abrirán el 14 de septiembre

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Luego del doble terremoto que afectó a Venezuela, especialmente al estado La Guaira, el Gobierno Nacional implementó un plan de rehabilitación de escuelas, de cara al regreso a clases previsto para el 14 de septiembre.

En ese sentido, el gobernador de la referida entidad, José Alejandro Terán, ofreció un balance, con la finalidad de reiterar que los niños, niñas y jóvenes podrán retornar a los planteles educativos bajo total normalidad, dado que, la comisión presidencial para la habitabilidad inspeccionó cada uno de dichos espacios.

“La Guaira tiene 290 plantas físicas, según los reportes 117 no sufrieron daños en el terremoto, mientras que 122 se encuentran en la quinta semana de recuperación, lo cual da una sumatoria de 239 instituciones que aspiramos tener listas para que abran sus puertas a partir del 14 de septiembre”, expresó Terán.

Asimismo, la autoridad regional indicó que el 82.4% de las plantas físicas del estado, donde operan 316 instituciones educativas para el venidero comienzo a clases estarán en excelentes condiciones.

“Por otra parte, tenemos 20 instituciones educativas que han sido rehabilitadas, pero actualmente están ocupadas como campamentos transitorios donde se encuentran más de 2.500 familias afectadas por el reciente desastre natural”, manifestó el gobernador.

En consecuencia, a la brevedad posible las familias que hacen vida en esas instituciones escolares serán reubicadas, con el objetivo de abrir el espacio para que los estudiantes puedan cumplir con sus asignaciones.

Cabe destacar, que 11 instituciones colapsaron totalmente por el terremoto, mientras que 21 escuelas sufrieron daños estructurales graves, pero los estudiantes de esos planteles fueron reubicados a los más cercanos del punto y circulo.

“Las escuelas colapsadas representan una matrícula aproximada de 3.522 estudiantes, quienes cuentan con todo el apoyo de otros colegios, donde los van a recibir con seguridad, a fin de garantizar que ninguno de nuestros niños se quede sin educación gratuita en el estado”, aseguró José Alejandro Terán.

A su vez, es propicio acotar que todos los planteles que presten servicio contarán con seguridad de los diferentes cuerpos policiales del estado.

También, es importante resaltar que los maestros y directores cuentan con una formación en materia psicológica para afrontar el retorno a clases para proteger a los estudiantes.

“Los maestros se han preparado desde el punto de vista de la infraestructura y a nivel psicológico para brindar la mejor atención a todos los estudiantes de la mejor manera posible, lo importante es que cuentan con las herramientas necesarias”, indicó Daniel González, autoridad única de educación en el estado La Guaira.

Cada estudiante también contará con un plan de alimentación en los planteles, donde recibirá desayuno y almuerzo diario para garantizar su desarrollo sin interrupciones.

“Hemos despachados a todas las parroquias los insumos para que nuestros niños estén bien alimentados en este regreso a clases”, puntualizó González.

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