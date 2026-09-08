Héctor Rodríguez explica cómo será la reubicación de estudiantes en colegios dañados por los sismos antes del 14 de septiembre

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El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ofreció detalles sobre el plan de rezonificación escolar que se ejecutará para reubicar a los estudiantes cuyas instituciones educativas sufrieron daños de infraestructura tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, con el fin de garantizar el inicio del año escolar previsto para el próximo lunes 14 de septiembre.

Rodríguez explicó que "rezonificar significa asignarlos a la escuela más cercana; en ocasiones será en la misma comunidad, en la parroquia vecina o en el municipio continuo".

Enfatizó la importancia de que las familias conozcan durante esta semana la nueva asignación de sus representados para coordinar la logística de incorporación a las aulas, al tiempo que exhortó a las autoridades locales y alcaldías a sumarse al apoyo del sistema escolar en cada región.

Señaló que el inicio de clases abarcará a más de 6 millones de estudiantes a nivel nacional, por lo que las comisiones territoriales mantendrán activos los canales de información para orientar a los padres sobre los nuevos centros asignados.

Balance de infraestructuras educativas afectadas

De acuerdo con el diagnóstico presentado por Rodríguez sobre los 27.000 planteles del país, las afectaciones se distribuyen en los siguientes esquemas:

Reparaciones menores: 900 planteles registraron daños leves y se encuentran en etapa final de adecuación.

Rehabilitación profunda: 87 planteles sufrieron afectaciones severas que imposibilitan su apertura inmediata.

Reconstrucción total: 11 estructuras colapsaron por completo a causa de los movimientos telúricos.

Adicionalmente, precisó que unos 50 planteles continúan prestando servicio como campamentos transitorios para familias damnificadas, los cuales están siendo desocupados progresivamente para recuperar su uso académico.

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