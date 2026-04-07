​¿Cuándo llega el agua a El Cafetal? Alcalde explica cómo va el ciclo de suministro

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A través de una transmisión en vivo para responder las dudas de la comunidad, el concejal de Baruta, Luis Aguilar, ofreció un balance detallado sobre el estatus del servicio de agua potable en el municipio.

Informó que, tras completarse el ciclo desde los Valles del Tuy hacia Caracas (estaciones 21 a la 25), la estación de Macaracuay ya se encuentra recibiendo el recurso.

​Zonas que ya cuentan con el servicio

​Aguilar precisó que edificios situados en las partes bajas y sectores cercanos al C.C. Plaza Las Américas ya están recibiendo suministro.

Entre los puntos beneficiados destacan:

​Inmuebles en el Boulevard de El Cafetal.

​Residencias como El Pilón, Algarrobo, Los Claveles, Los Geranios, El Kamoral y Los Álamos (entre las calles El Limón y El Morador).

​Cronograma para zonas medias y altas

​Para los sectores que aún esperan por el vital líquido, el concejal señaló que se espera que este martes 7 de abril se activen los alimentadores y se abran las válvulas para las zonas medias y altas de El Cafetal, incluyendo:

Caurimare, Lomas de Chuao, Santa Marta, entre otros sectores.

​En espera por el Tuy II Sur

​Respecto a las zonas de Lomas del Mirador, Las Mesetas y Santa Inés, Aguilar aclaró que se mantiene a la espera de información exacta por parte de la hidrológica para confirmar cuándo iniciará el ciclo correspondiente al sistema Tuy II Sur.