¿Cuándo llega el agua? Detalles de los trabajos en el Sistema Tuy II

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El servicio de agua potable en la Gran Caracas está a un paso de su restablecimiento total.

Tras las labores de mantenimiento mayor ejecutadas por las cuadrillas técnicas, se estima que el suministro a través del Sistema Tuy II comience a normalizarse este domingo 5 de abril, una vez finalicen los trabajos críticos que se mantienen en el estado Miranda.

A través de sus redes sociales, Luis Aguilar, concejal del municipio Baruta, informó que los trabajos preventivos y correctivos programados para la red principal del Sistema Tuy II culminaron de forma exitosa.

Tubería de 48” en Santa Teresa

De igual modo, Aguilar detalló que aún está pendiente la culminación de los trabajos en una tubería de 48 pulgadas ubicada en Santa Teresa del Tuy.

Para la mañana de este sábado 4 de abril, las reparaciones en esta estructura estratégica presentaban un 80% de avance.

Se espera que, una vez sellado este tramo, se inicie de inmediato el protocolo de presurización de las redes hacia la capital.

¿Cuándo llega el agua?

Si el cronograma técnico se cumple sin nuevos contratiempos, se espera que para este domingo 5 de abril las zonas surtidas por el Sistema Tuy II comiencen a recibir el vital líquido.

Es importante resaltar que el servicio llegará de manera progresiva y respetando el ciclo de bombeo correspondiente a cada sector (zonas altas, medias y bajas).

De igual modo, la Dirección de Servicios Públicos El Hatillo compartió información sobre las labores y restitución del suministro en su cuenta oficial de X.

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