El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud) recordó a la población venezolana que la vacuna contra la fiebre amarilla permanece disponible, segura, eficaz y totalmente gratuita en toda la red de centros asistenciales del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). Además, el despacho sanitario intensificó el despliegue nacional con la apertura simultánea de 166 alcabalas sanitarias y puntos de inmunización en fronteras, peajes, terminales terrestres, parques nacionales y espacios de alta circulación ciudadana.



El titular de la cartera sanitaria, doctor Carlos Alvarado, explicó que esta fase de aceleración extiende el Plan de Intensificación de la Vacunación contra la Fiebre Amarilla hasta el 11 de diciembre de 2026. Venezuela puso en marcha esta estrategia preventiva en mayo del presente año tras la alerta epidemiológica que emitió la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para varios países de América del Sur. Hasta la fecha, más del 75 % de los habitantes del país cuenta con inmunización contra esta enfermedad viral, y las autoridades buscan superar el 85 % de cobertura en la población de entre 1 y 59 años de edad antes de la temporada decembrina.

Alcabalas sanitarias en el territorio nacional



El despliegue territorial prioriza las entidades con mayor movilidad y riesgo epidemiológico, entre ellas Apure con 26 alcabalas sanitarias, Trujillo con 25, y Barinas y Yaracuy con 14 puntos cada uno. Asimismo, los ciudadanos pueden acudir a hospitales, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y ambulatorios públicos en cualquier estado para recibir el biológico sin costo alguno. Tras la aplicación, el personal de salud entrega la tarjeta de vacunación correspondiente, un documento válido como comprobante sanitario oficial.

Porcentaje de inmunidad



La Sociedad Venezolana de Infectología y la OPS destacan que esta vacuna, en uso desde 1938, genera inmunidad en entre el 80 % y el 100 % de las personas a los 10 días de su aplicación, y supera el 99 % de eficacia a los 30 días. Una sola dosis confiere protección de por vida, por lo cual quienes ya poseen su certificado no requieren refuerzos adicionales. Las autoridades también exhortan a eliminar criaderos de mosquitos, vestir ropa de manga larga en zonas selváticas y reportar el hallazgo de primates enfermos o muertos, ya que actúan como centinelas naturales de circulación viral.

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