Día de la Madre 2026: ¿qué es lo que realmente quiere una mamá?

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Cada segundo domingo de mayo se conmemora el Día de la Madre, una efeméride dedicada a homenajear a esa figura fundamental que otorga la vida, celebrando su individualidad y la admiración por ese rol tan importante.

Durante este día, es habitual entregar diversos obsequios, desde artículos materiales hasta gestos simbólicos, como una forma de retribuir el afecto hacia esas mujeres.

Sin embargo, elegir el detalle ideal puede ser una tarea compleja, especialmente cuando se corre el riesgo de obsequiar algo que no sea del agrado de la festejada.

¿Cuál es el regalo más anhelado por las madres?

En una encuesta se conversó con diversas mujeres sobre sus expectativas para este próximo domingo 10 de mayo.

Gran parte de las consultadas coincidió en que su mayor deseo es gozar de salud y bienestar para compartir momentos de calidad en familia.

Una de las encuestadas indicó que el mejor regalo para mamá es el amor que sus hijos le pueden brindar, dedicarle tiempo y mostrar su admiración hacia ellas.

"Todos los regalos son importantes, pero lo que resalta es el amor y el cariño que se puede mostrar", expresó.

Otra encuestada, de nombre Yixi, expresó que su regalo perfecto es el tiempo que puede pasar con sus hijos. "Lo que ellos puedan", compartió la madre de dos.

La unión familiar es la base de la celebración para muchas mamás. "Quiero tiempo con mis hijos. En casa todos en unión familiar", compartió Lucia, otra de las madres consultadas.

El Día de la Madres es una oportunidad para mostrar amor y aprecio, por lo que es importante pensar en que mamá tenga una buena experiencia.

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