Minecraft o Roblox: cuatro recomendaciones de la PNB para evitar que los niños caigan en trampas digitales

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La Policía Nacional Bolivariana (PNB), emitió una alerta dirigida a los representantes sobre los riesgos que corren los menores en plataformas digitales.

A través de sus redes sociales, se explicó que la advertencia se centra específicamente en juegos de alta popularidad como Roblox y Minecraft, los cuales están siendo utilizados por personas para contactar a niños y adolescentes con fines ilícitos.

Las autoridades recalcan que la supervisión constante es el factor más importante para evitar que los jóvenes se conviertan en víctimas de delitos graves.

¿Qué ocurrió durante el juego?

Existen diversos peligros que suelen pasar desapercibidos mientras los menores están frente a la pantalla. Uno de los más frecuentes es el contacto por medio de chats con desconocidos, donde adultos pueden ocultar su identidad real fingiendo ser otros niños.

También se advierte sobre la exposición a contenidos violentos o temas que no son aptos para su edad. Otros riesgos incluyen el engaño para ganar la confianza de los menores, la realización de compras no autorizadas con dinero real y el desarrollo de conductas adictivas por el uso excesivo de estos programas.

Señales de alerta

Es fundamental observar el comportamiento de los hijos para detectar posibles problemas a tiempo. Preste atención si nota lo siguiente:

El niño se aisla o se niega a dejar el juego.

Presenta molestia o ira cuando se le imponen límites de tiempo.

Existen cambios evidentes en su conducta o en su lenguaje habitual.

Habla con frecuencia sobre amigos que no conoce en persona.

Recomendaciones de seguridad

La institución recuerda que los videojuegos representan mucho más que una simple forma de entretenimiento y que los representantes tienen la capacidad de prevenir engaños. Se sugiere seguir estas pautas:

Mantener una supervisión constante y activa de todas las actividades digitales.

Monitorear tanto las redes sociales como los juegos y tareas escolares.

Utilizar las herramientas de control disponibles en los dispositivos.

Fomentar la confianza para que el menor informe sobre interacciones extrañas.

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