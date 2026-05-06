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Trabajadores públicos recibieron una jornada de atención alimenticia: productos de la cesta básica a bajo costo

Fue una iniciativa de la Alcaldía de Caracas

Por Maria Isabel Rangel
Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 10:02 am
Trabajadores públicos recibieron una jornada de atención alimenticia: productos de la cesta básica a bajo costo
Referencial

Inmerca (Integral de Mercados y Almacenes) junto a la Alcaldía de Caracas realizaron una feria de alimentos para los trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

En la actividad, los empleados de Cantv pudieron comprar productos de la canasta básica como pollo, embutidos y chuletas, además de una variada selección de frutas, verduras, hortalizas, lácteos y víveres en general.

"Esta dotación garantiza el acceso a alimentos frescos y de alta calidad, esenciales para el sustento diario de las familias", se lee en la publicación de Inmerca en Instagram.

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