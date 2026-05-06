Invitan a pasar un "Día Europeo" en Caracas: conectará a jóvenes con oportunidades

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El próximo viernes 8 de mayo, en conmemoración del Día de Europa, el Clúster EUNIC Caracas invita a la ciudadanía a participar en el “Día Europeo de Puertas Abiertas”. Esta jornada multicultural gratuita busca conectar a los jóvenes con nuevas oportunidades globales a través del aprendizaje de idiomas y el intercambio académico.

Una Ruta Cultural por la Capital

Bajo el concepto de una Ruta Cultural, cuatro sedes emblemáticas de Caracas se transformarán en estaciones de una experiencia inmersiva:

Goethe-Institut Venezuela

Istituto Italiano di Cultura

Yunus Emre Enstitüsü

Alianza Francesa de Caracas

Los asistentes podrán disfrutar de clases de prueba, charlas sobre becas, gastronomía y expresiones artísticas.

Incentivo a la Formación Profesional

Las instituciones ofrecerán una Promoción Flash en cursos seleccionados para quienes se inscriban durante la jornada. Además, habrá un mapa físico de la ruta para guiar a los visitantes y permitirles obtener recompensas exclusivas.

Sobre EUNIC Caracas

Es la red que promueve los valores europeos y la diversidad cultural. Integrada por Alemania, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza, con la participación de Türkiye y el respaldo de la Delegación de la UE en Venezuela.

Entrada: Libre y gratuita.

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