Alcaldía de El Hatillo inicia la restauración del Polideportivo Vinicio Mata

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El alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, informó que se realizarán las obras de mantenimiento integral del Centro Deportivo Vinicio Mata; el anuncio lo hizo durante la clausura de la II edición de los Juegos Juveniles 2026. Las obras iniciarán el 11 de mayo.

“(…) Queremos que se sientan alegres y motivados; por eso, me llena de orgullo anunciarles que a partir de este lunes iniciaremos la transformación integral del Centro Deportivo Vinicio Mata. Este es un esfuerzo de nuestra gestión para que tengan espacios dignos y de vanguardia”, aseguró Melena.

Los trabajos de rehabilitación se orientarán hacia la reparación del techo del Vinicio Mata, restauración de la cancha y las graderías. El personal especializado hará las respectivas revisiones del sistema de alumbrado, para que los atletas hatillanos puedan disfrutar de las instalaciones, incluso en jornadas nocturnas.

Melena comentó que realizarán los trabajos de manera constante para agilizar la entrega lo antes posible del polideportivo.

“Es un esfuerzo de gestión destinado a modernizar los espacios donde los jóvenes hatillanos forjan su futuro”, dijo.

Juegos Juveniles 2026 de El Hatillo

La noticia del Vinicio Mata fue recibida con entusiasmo por los asistentes al cierre de los Juegos Juveniles 2026. La clausura contó con la presencia de más de 700 atletas y representantes de 16 instituciones educativas.

Durante meses los atletas hatillanos pusieron a prueba su talento en 6 disciplinas: Voleibol, Kickingball, Baloncesto (5vs5 y 3 vs3), Fútbol Sala y Béisbol Five.

Con la entrega de medallas a los campeones de instituciones como Los Arcos, La Salle, Canigua, Merici, Claret, Juan Escalona y María Auxiliadora; la alcaldía de El Hatillo cierra un capítulo de éxito deportivo.

Ahora, abre un nuevo proceso de transformación urbana, al demostrar que el municipio es, ante todo, un espacio de oportunidades donde bienestar y la calidad de vida son la prioridad.

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