Sábado de intensas lluvias: MPPS y alcaldía de Baruta atienden contingencias en Caracas

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Las intensas precipitaciones registradas la tarde de este sábado 11 de abril dejaron un saldo de inundaciones y obstrucciones viales en diversos sectores de la ciudad capital.

Tanto el Gobierno Nacional como las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia para mitigar los daños y garantizar la operatividad de servicios críticos.

Sector Salud: protegen insumos en Las Adjuntas



Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), informó por medio de las redes sociales sobre una situación de contingencia en la sede de Vensalud, ubicada en Las Adjuntas, parroquia Macarao de Caracas. Si bien, la infraestructura resultó afectada por inundaciones; sin embargo, gracias a la intervención oportuna del Ministerio de Obras Públicas, no se registraron daños en el equipamiento médico ni en los insumos vitales allí resguardados.



En este sentido, el ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez Luces, detalló que un equipo élite, apoyado con retroexcavadoras y camiones de volteo, se mantiene en el sitio para normalizar la situación. Por su parte, la ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez, agradeció la labor conjunta que permitió salvaguardar los recursos destinados a la red de salud nacional.

Baruta: Despeje de vías y atención preventiva



Simultáneamente, en el este de la ciudad, el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, reportó por medio de una publicación conjunta de su cuenta de Instagram y la de la alcaldía, el despliegue de las cuadrillas por todos los sectores afectados del municipio y de Protección Civil Baruta. Las labores se centraron en el despeje de vías tras la caída de árboles; reorientación de semáforos afectados por los vientos y el agua; el roleo de árboles caídos en distintas zonas del municipio.

Además, González enfatizó que, a pesar de los incidentes materiales, no se reportaron personas lesionadas. En el mismo orden de ideas, el mandatario municipal hizo un llamado a los vecinos a mantenerse alerta durante la temporada de lluvias y puso a disposición los números de emergencia: 0412-336-2122 y 0212-943-2401.

Situación actual



Al cierre de este reporte, las labores de limpieza y mantenimiento continúan en ambos puntos de la ciudad. Finalmente, las autoridades recomiendan a la población transitar con precaución y reportar cualquier anomalía en los drenajes o zonas de riesgo ante la persistencia de la inestabilidad climática.

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