Reportan lluvias con vientos huracanados en Caracas: varias viviendas resultan afectadas

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Ante la fuerte jornada de precipitaciones pronosticadas por Inameh para este sábado, varias zonas de Caracas reportaron lluvias con algunas inundaciones, con varias viviendas afectadas.

Los primeros reportes se dieron a conocer en redes sociales, con información sobre tráfico lento en la autopista Valle-Coche, y una aglomeración de motorizados en el elevado de Valle Abajo, quienes se protegían de la lluvia, informó Noticias058.

Asimismo, al oeste de la capital, en la parroquia Macarao, se reportaron algunas inundaciones con al menos tres viviendas afectadas; sin embargo, no hay lesionados confirmados. En el barrio El Ciprés de la misma parroquia, las intensas ráfagas de viento arrancaron el techo de una vivienda.

Como consecuencia de los fuertes vientos, una lona de valla publicitaria cayó en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, sentido oeste, a la altura de Las Mercedes.

Pronóstico de Inameh

Inameh pronosticó este sábado en la mañana una transición atmosférica importante, donde se combinarán períodos de estabilidad con eventos de lluvias intensas y fenómenos particulares en la calidad del aire en diversas regiones.

El reporte institucional detalló que el territorio nacional registró condiciones meteorológicas cambiantes, las cuales transitaron desde cielos despejados hasta la formación de sistemas nubosos que generaron precipitaciones de intensidad variable en diversas entidades.

Debido a este fenómeno, se registraron lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica que afectaron principalmente a regiones específicas como la zona andina, el estado Zulia y la Guayana Esequiba.

Además del pronóstico de lluvias, el boletín técnico del instituto resaltó la llegada del polvo del Sahara, lo que generará una ligera calima en el ambiente, situación que se manifestará a través de una bruma tenue observada en diversas regiones del país, reduciendo la claridad del horizonte sin representar niveles de alerta mayor.

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