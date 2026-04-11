Más de 500 reses de alta genética llegarán a Venezuela: detalles de la importación

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El panorama ganadero en Venezuela experimenta una transformación estructural con la reciente llegada de un importante lote de reses desde Colombia. Este viernes, el puente internacional Francisco de Paula Santander fue el escenario del ingreso de 50 gandolas cargadas con 500 ejemplares de alta calidad genética, una operación que eleva a más de 6,000 el número de animales importados desde que se reactivó este intercambio en 2023, según lo dio a conocer el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, por medio de su cuenta de Instagram.



Además, Bernal destacó que este movimiento no tiene como fin el consumo inmediato, sino que constituye una inversión técnica a largo plazo. Del mismo modo, enfatizó que el objetivo fundamental es fortalecer el rebaño nacional para elevar los estándares de producción local.

Según el mandatario, el proyecto es ambicioso, si bien, la meta autorizada en Gaceta Oficial permite la importación de hasta 40,000 ejemplares, lo que asegura una hoja de ruta de varios años dedicada al desarrollo genético.



En el mismo orden de ideas, este esfuerzo conjunto entre el sector público y el empresariado privado busca preparar el terreno para dos objetivos clave como la soberanía alimentaria para garantizar el suministro pleno del mercado interno y la expansión internacional con el objetivo de consolidar las condiciones óptimas para convertir al país en un exportador competitivo de carne en el futuro cercano.



Finalmente, Bernal subrayó que esta dinámica, retomada en septiembre de 2022, es un pilar fundamental para consolidar la balanza comercial binacional y revitalizar la economía agropecuaria de la región.

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