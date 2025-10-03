¡En video! Laidy Gómez reconoce en tribunales que incurrió en "declaraciones excesivas" sobre Freddy Bernal

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 02 de octubre la sala 2 penal del estado Táchira, dictó sobreseimiento del caso contra la exgobernadora de la entidad, Laidy Gómez, a quien demandó el actual gobernador Freddy Bernal, por difamación e injuria.

A través de sus redes, el gobernador del Táchira difundió el cierre del caso por medio de un acto conciliatorio en el que Gómez le pidió disculpas públicamente a Bernal.

"Declaraciones excesivas"

De acuerdo con las palabras de Gómez, hubo "actos verbales" en medio de una campaña política cuando ella todavía era la gobernadora del Táchira.

Asimismo, aseguró que "habían ciertas controversias de competencia y todo eso fue generando en medio de la campaña electoral una calistenia política".

Agrega Gómez que "muchas veces no se alcanza a estimar el nivel del daño que puede generar a una persona", por lo que aseguró que en ese momento, "yo incurrí en una declaración, vamos a decir excesiva, donde califiqué al ciudadano gobernador con unas expresionas bastante subidas de tono".

Destaca que con esas declaraciones "su honorabilidad y dignidad fueron afectadas en ese momento".

Precedentes

En este sentido, Gómez resaltó que "quizás entre políticos se acostumbra mucho a ese tipo de cosas, pero pienso que este juicio le va a poner un punto y aparte a la historia jurídica venezolana".

Resalta que "es quizás la primera vez que se ve una querella por difamación entre personajes políticos", sin embargo, reiteró su voluntad de "generar una disculpa pública al ciudadano gobernador".

Propuestas de exgobernadora de Táchira

En sus declaraciones, Gómez resaltó varias prpuestas para dar por cerrado el juicio penal, entre las que destacó:

Un acto de conciliación público a fin de evitar pagar la sanción equivalente a 1 millón 200 mil dólares aproximadamente por daños morales contra Bernal.

Además de desistir de todas las medidas penales y civiles actuales a consecuencia del caso.

Que cada una de la partes se encarguen del costo de sus costas procesales.

Bernal responde

Por su parte, el gobernador Bernal aseguró que "Yo con la disculpa pública me siento resarcido en el sentido de lo que se dijo públicamente".

"No pretendo alargar esta controversia y yo lo que quería era que públicamente Gómez se retractara de aquellos comentarios bien fuertes que dijo en esa campaña electoral", agregó el gobernador.

Asimismo, su abogada en el juicio, señaló que Bernal aceptó exhonerar a Gómez del pago de 1.100.000,00 libras esterlinas por el daño moral que está establecido en la demanda civil.

La letrada reiteró que la sala Constitucional de la demanada civil estableció que las costas procesales serán pagadas por Gómez, sin embargo, el gobernador exhoneró el pago total.

En este sentido, resaltó que la sala Constitucional aclara la diferencia entre las costas procesales y los honorarios profesionales, los cuales deberán correr por cuenta de la exgobernadora Laidy Gómez.

"Uno se siente feliz cuando se hace justicia y hoy se hizo justicia"

Al salir del juicio, el gobernador tachirense aseguró que "Uno se siente feliz cuando se hace justicia y hoy se hizo justicia".

Además destacó que "una cosa es el debate electoral, que yo sé que tienen un fulgor que es normal, pero uno siempre tiene que cuidar la dignidad humana".

Agregó que "cada ser humano político tiene su esposa y tiene sus hijos y tiene su moral, por eso yo interpuse una demanda contra la exgobernadora que la gane ante el Tribunal Supremo de Justicia".

Adicionalmente, destacó que "No cobré el millón 200 mil dólares, que me hubiesen venido muy bien, porque el sentido no era un bien peconiario, el sentido era resarcir públicamente los términos y la señora exgobernadora lo hizo así"

