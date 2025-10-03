Maduro anuncia "ejercicio especial de carácter organizativo" en el país: conozca cuándo y de qué trata

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la realización de un “ejercicio especial de carácter organizativo” de toda la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana, para este sábado 4 de octubre.

Detalló que el mencionado ejercicio incluirá las estructuras nacionales de la institución armada, regionales y las 335 Áreas de Defensa Integral (ADI), así como las 5.336 Unidades Comunales Milicianas (UCM) y las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI).

“No es un ejercicio de movimiento de armamento (...) sino organizativo para hacer un chequeo de mando, conducción y comunicación, para dejar afinado aún más todos los mecanismos de defensa territorial de nuestra patria”, explicó Maduro, enfatizando que “Venezuela se respeta”.

Su anunció llega luego de que el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, denunciara la presencia de cinco aeronaves de combate de Estados Unidos cerca de las costas de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Detalló que el sistema de defensa aérea del país identificó a los "vectores" volando a 35.000 pies de altura y a una velocidad de 400 nudos, una descripción que, según él, corresponde a aviones de guerra norteamericanos, los cuales se “atrevieron a aproximar a la zona marítima venezolana”.

Subrayó que la detección fue corroborada por el reporte de una aerolínea internacional a la torre de control de Maiquetía, que notificó haber visto aviones de combate, específicamente de la clase F-35, en el Caribe cercano.

Una “amenaza” contra el país

Padrino López calificó este despliegue como una "grosería", una "provocación" y una "amenaza contra la seguridad de la nación", asegurando que "no nos intimida".

Ante esto, hizo un llamado a la comunidad internacional para que se manifieste en contra del "acoso militar" del gobierno estadounidense sobre Venezuela.

"No cometan el error de agredir militarmente a Venezuela", concluyó.