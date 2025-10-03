En video: regresan los buhoneros a Sabana Grande bajo estas condiciones

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 2 de octubre se volvieron a instalar los vendedores informales en el bulevar de Sabana Grande, en el centro de Caracas.

Las autoridades condicionaron el regreso de los comerciantes informales al bulevar, entre fechas límite y adecuación de espacios de trabajo.

Regresan los buhoneros a Sabana Grande

De acuerdo con el reporte del periodista Bernardo Luzardo, quien publicó un video a través de sus redes sociales, se ve que ahora los puestos o tarantines de comerciantes informales en el bulevar son diferentes.

Entre estos cambios, se visualiza que ahora están instalando toldos o carpas en lugar de los paraguas que tenían anteriormente además de la distancia entre estos, con el fin de permitir el paso peatonal.

¿Hasta cuándo estarán los buhoneros en el bulevar de Sabana Grande?

Según indicó Luzardo, las autoridades permitió el regreso al bulevar de Sabana Grande con las condiciones antes mencionadas y según dicen los mismos comerciantes informales, el permiso tiene una fecha límite.

En este sentido, explican que el permiso es hasta finales de diciembre, específicamente hasta el 31 de diciembre, de modo que los comerciantes estarán implementando una especie de "feria navideña".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube