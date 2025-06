¡Insólito! Realizan velorio en pleno bulevar de Sabana Grande

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde del viernes 27 de junio de 2025, un evento ocurrido en pleno bulevar de Sabana Grande en Caracas, causó el asombro de los ciudadanos.

A través de las redes sociales, se hizo viral un video en que se puede ver claramente cómo un grupo de personas se encontraban realizando un velorio en las calles de Caracas.

En el audiovisual, se pueden ver a los familiares del difunto junto al ataúd mientras se escucha de fondo el ruido común del bulevar de Sabana Grande.

Ante esto, los usuarios en redes sociales mostraron su indignación, asegurando que este tipo de actos debía ser frenado por las autoridades competentes.

"Dios mío que vaina es esa vale , eso está permitido?", "Aquí lo más difícil será educar a la sociedad", "Un nuevo “Emprendimiento” , velorio To go", "Si no tienen dinero podrían velarlo en su casa", "Eso debe ser una broma", fueron algunos de los comentarios al respecto.

