Jake Paul vs. Anthony Joshua: el nocaut devastador que terminó en doble fractura

El ascenso de Jake Paul en el boxeo sufrió un golpe demoledor en el Kaseya Center de Miami. Anthony Joshua se llevó la victoria por nocaut en el sexto asalto, tras conectar una derecha definitiva que mandó al estadounidense a la lona por cuarta vez en el pleito.

Horas después del combate, Paul confirmó a través de sus redes sociales que sufrió una doble fractura de mandíbula. El anuncio fue acompañado por una radiografía que mostraba el hueso roto en dos lugares distintos tras el impacto del británico.

Reacción desde el hospital y retos futuros

A pesar del daño físico, el YouTuber mantuvo su actitud desafiante desde la habitación del hospital. "Denme a Canelo en diez días", escribió en Instagram junto al reporte de su lesión, agradeciendo también el apoyo de sus seguidores y asegurando que se encuentra bien.

La derrota pone fin a su racha de victorias ante el primer rival de élite mundial que enfrenta en la categoría de peso pesado. El combate cerró de forma abrupta cuando Paul no pudo completar el conteo del árbitro mientras intentaba recuperar el equilibrio tras el golpe final.

La brecha física en el cuadrilátero

Las críticas previas al duelo se centraron en la disparidad de condiciones entre ambos atletas. Joshua, dos veces campeón mundial, detuvo la báscula en 243 libras y demostró por qué posee uno de los golpes más potentes del deporte.

Por su parte, Paul entró al ring con 216 libras, una diferencia de peso y experiencia que resultó determinante. La superioridad técnica del boxeador de Watford quedó plasmada en el sexto round, dejando el récord de Paul en 12-2 tras este doloroso traspié.

