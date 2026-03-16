El video de Freddy Bernal desde las Cumbres Andinas de Mérida: usuarios reaccionan

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Un video difundido en redes sociales por el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, desde las Cumbres Andinas de Mérida generó debate entre usuarios.

Tras la publicación, numerosos usuarios recordaron la importancia de respetar las normas ambientales que rigen en estos espacios.

Los parques nacionales y monumentos naturales cuentan con regulaciones destinadas a preservar sus ecosistemas y evitar actividades que puedan causar daños en la flora, fauna y paisajes naturales.

Marco legal para la protección de parques en Venezuela

La conservación de estos espacios está respaldada por un conjunto de normas que regulan el uso de áreas protegidas. Entre los principales instrumentos legales se encuentran:

Decreto 276 de 1989 , que establece el reglamento para la administración y manejo de parques nacionales y monumentos naturales.

Planes de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), diseñados para cada parque o área natural.

Estas normativas establecen qué actividades están permitidas, cuáles requieren autorización y cuáles están totalmente prohibidas dentro de los espacios protegidos del país.

Actividades prohibidas en ecosistemas protegidos

Dentro de los parques nacionales existen acciones que están completamente restringidas por su impacto negativo en el ambiente. Entre las principales actividades prohibidas destacan:

Rustiqueo o tránsito de vehículos fuera de rutas autorizadas

Actividades agrícolas dentro de áreas protegidas

Caza o pesca con fines comerciales o deportivos

Las Cumbres Andinas de Mérida son un destino popular para actividades de aventura y contacto con la naturaleza. En esta región se practican con frecuencia actividades como:

Senderismo en rutas de alta montaña

Trail running o carrera de montaña

Caminatas por senderos naturales en el páramo

El frailejón y su importancia para el páramo

Uno de los elementos más representativos del páramo andino es el frailejón, una planta fundamental para el equilibrio ambiental. Este vegetal crece muy lentamente, apenas un centímetro por año, y cumple un papel clave en la regulación del agua en estas montañas.

El frailejón funciona como una especie de “fábrica natural de agua”, ya que absorbe la humedad de la neblina y la libera hacia ríos y lagunas.

Debido a su importancia ecológica, está prohibido dañarlo, arrancarlo o manipularlo. La protección de esta planta resulta esencial para preservar los ecosistemas de los páramos venezolanos.

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