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Este lunes 16 de marzo de 2026, en un giro diplomático, el presidente Donald Trump elogió nuevamente públicamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su gestión en la reactivación de las exportaciones de crudo hacia los Estados Unidos.

En declaraciones desde la Casa Blanca, el mandatario destacó que el flujo de "millones de barriles" venezolanos está siendo clave para estabilizar el mercado interno, justo cuando el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz han disparado los precios globales.

El mandatario estadounidense hizo hincapié en una ventaja logística estratégica: la infraestructura de la costa del golfo de EEUU.

. "Tenemos refinerías creadas específicamente para eso", señaló, refiriéndose a las plantas diseñadas para procesar el crudo pesado y extrapesado venezolano.

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