Costco enfrenta juicio federal: el motivo de un cliente de Illinois para que la empresa reparta miles de millones de dólares

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Un cliente de Illinois ha presentado una demanda colectiva contra la cadena de almacenes Costco, lo que ha desatado una batalla legal a nivel nacional.

El demandante está pidiendo que la empresa devuelva a los consumidores el dinero de más que pagaron por productos que se vieron afectados por los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump, los cuales fueron recientemente considerados ilegales por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El origen del conflicto: un fallo histórico

La disputa legal comenzó tras la decisión del máximo tribunal el 20 de febrero de 2026, que dictaminó que el presidente Donald Trump se pasó de la raya al imponer aranceles unilaterales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Según la sentencia, esta ley de 1977 no le da al poder ejecutivo la autoridad para imponer impuestos comerciales sin el visto bueno del Congreso.

Como resultado de esta decisión, se estima que el gobierno federal tendrá que reembolsar alrededor de 166.000 millones de dólares a las empresas importadoras.

Sin embargo, el fallo no aclaró si ese dinero debe ser trasladado a los consumidores finales, quienes fueron los que realmente sintieron el impacto del aumento de precios en las cajas de cobro.

La demanda contra Costco en Illinois

Matthew Stockov, residente de Illinois y miembro de Costco, presentó la demanda el miércoles 11 de marzo ante un tribunal federal.

Stockov sostiene que la empresa incurre en un "enriquecimiento injusto" al buscar el reembolso total del gobierno mientras mantiene los márgenes de ganancia obtenidos a través de los precios inflados que pagaron los socios.

"En la práctica, el consumidor es quien paga la tarifa. Y, sin embargo, incluso cuando el Tribunal Supremo declara ilegal una tarifa, las partes realmente perjudicadas no tienen ninguna vía directa para obtener reparación", afirma el documento legal citado por fuentes como Univision Chicago y Fox Business.

La postura de Costco y el dilema del reembolso por aranceles

A pesar de la presión legal, Costco no ha prometido devolver efectivo directamente a sus clientes.

Durante una llamada con analistas el 5 de marzo, el CEO de la compañía, Ron Vachris, mencionó que si la empresa recibe reembolsos del gobierno, su compromiso será devolver ese valor a los socios a través de "precios más bajos y mejores ofertas" en futuras compras.

Esta respuesta no ha satisfecho a los demandantes. La defensa de Stockov sostiene que ofrecer descuentos futuros a un grupo indefinido de compradores no es lo mismo que restituir a aquellos individuos específicos que pagaron de más durante el tiempo que estuvieron vigentes los aranceles.

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