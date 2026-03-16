Terremoto político en Illinois: propuesta de eliminar ICE sacude la contienda electoral

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La política migratoria se convirtió en el eje central de la campaña electoral en Illinois, Estados Unidos, rumbo a las elecciones 2026.

Por su parte, los aspirantes a ocupar la banca del Senado federal presentan posiciones distintas con respecto a cómo se debe manejarse la inmigración en EEUU.

Si bien, algunos ponen sobre la mesa reforzar las políticas actuales, otros plantean reformas complejas lo que implica, incluso, reemplazar por completo el sistema vigente.

De acuerdo con información compartida por NBC 5 Chicago, la aplicación de las leyes de inmigración es uno de los temas más relevantes del ciclo electoral. Además, según reseñó Mundo Now, los candidatos discuten, principalmente, el rol del gobierno federal sobre la vigilancia migratoria y la aplicación de las normas.

Es importante destacar que la próxima elección definirá quién ocupará un puesto clave en el Senado federal en medio de un debate nacional con respecto a la inmigración.

Demócratas debaten: reformas profundas o eliminación del ICE

Dentro del Partido Demócrata, el debate principal gira en torno al futuro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Algunos integrantes de dicho partido proponen "reformas profundas" al sistema actual. Sin embargo, otra parte de ellos consideran que la agencia debería desaparecer.

Es importante destacar que una de las posturas más contundentes es la de la representante federal y precandidata al Senado, Robin Kelly quien planteó la eliminación del ICE como parte de una transformación amplia del sistema de seguridad migratoria, según lo dio a conocer Mundo Now.

Del mismo modo, Kelly explicó que "yo digo que el ICE debería ser desmantelado como parte de todo el sistema. Creo que el Departamento de Seguridad Nacional debería desmantelarse. Necesitamos empezar de nuevo". Además, la precandidata al Senado añadió que el debate migratorio no puede centrarse únicamente en una sola agencia federal.

En el mismo orden de ideas, según el criterio de Robin Kelly, también es importante revisar otras instituciones relacionadas al control fronterizo y la gestión de solicitantes al asilo. Y, aunque considera necesario mantener el control migratorio, el sistema actual debería reorganizarse.

"No hay ningún miembro del Congreso que te diga que no necesitamos control. Lo necesitamos, pero no como lo tenemos ahora", enfatizó Kelly.

A su vez, dicha propuesta plantea trasladar parte de las funciones actuales hacia otras áreas del gobierno federal.

Parido Republicano propone reforzar la Ley Migratoria

Por otro lado, el Partido Republicano plantea un enfoque distinto el cual busca la aplicación estricta de las leyes actuales.

Uno de los aspirantes republicanos, Don Tracy, defendió la postura del gobierno federal en cuanto al control de la inmigración. Además, según NBC 5 Chicago, Tracy destaca que las políticas migratorias funcionan cuando existe la cooperación entre las autoridades.

En el mismo orden de ideas, el candidato aseguró que la aplicación de las leyes migratorias es responsabilidad estricta del gobierno federal y que su postura incluye reforzar el control en las diferentes fronteras del país norteamericano.

Al mismo tiempo, Tarcy mencionó como ejemplo su experiencia reciente en Memphis, el cual, gracias al aumento de fuerzas federales, produjo resultados en materia de seguridad. Según detalló, se llevaron a cabo miles de arrestos y se retiraron armas ilegales de las calles. Además, se localizaron menores desaparecidos durante dichas operaciones, aseguró.

Elección al Senado

La elección al Senado 2026 se llevará a cabo el 3 de noviembre día en el cual los votantes elegirán a la persona que ocupará el escaño correspondiente a la llamada "Clase II" del Senado federal estadounidense.

Es importante aclarar que antes de la mencionada elección, se celebrarán las primarias partidarias las cuales están agendadas para el día 17 de marzo. Dentro de este contexto, cada partido definirá a su candidato para competir durante la elección general.

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