Donald Trump "atónito": el reporte sobre la vida privada de Mojtaba Khamenei que sacude la Casa Blanca

Suscríbete a nuestros canales

Una filtración de los servicios de inteligencia estadounidenses ha dejado al presidente Donald Trump "atónito" tras conocerse un reporte que podría cambiar la percepción política sobre la nueva cúpula de poder en Teherán.

Según ha revelado The Post, informes de inteligencia indican que el nuevo Líder Supremo iraní, Mojtaba Khamenei, podría ser homosexual, una condición que habría sido motivo de gran preocupación y temor para su padre, el difunto ayatolá Ali Khamenei, respecto a su idoneidad para liderar la teocracia islámica.

El asombro en la Casa Blanca

La noticia llegó al despacho del presidente Trump la semana pasada, generando una reacción de incredulidad.

El reporte sugiere que el estilo de vida del nuevo líder supremo ha sido monitoreado de cerca por agencias occidentales, acumulando datos que apuntan a una orientación sexual que choca frontalmente con las leyes y la moralidad impuesta por la República Islámica de Irán, donde la homosexualidad es perseguida y castigada severamente.

La revelación de The Post arroja luz sobre las tensiones internas en la familia Khamenei antes de la sucesión.

Según el informe, Ali Khamenei no solo estaba al tanto de los rumores, sino que temía que esta información saliera a la luz, considerando que debilitaría la legitimidad de su hijo para ocupar el cargo de Valiat-e Faqih (Gobierno del Jurisconsulto).

Este miedo habría retrasado la consolidación de Mojtaba como sucesor oficial durante años, buscando proteger la imagen de "pureza revolucionaria" del régimen.

Por el momento, ni el gobierno de Irán ni la Misión de Irán ante la ONU han emitido declaraciones sobre lo que califican como intentos de desestabilización mediática desde Occidente.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube