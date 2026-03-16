Polémica numismática: ¿Por qué la nueva moneda de 10 centavos no tiene la rama de olivo?

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La numismática y la política se cruzaron de forma inesperada. Las nuevas monedas conmemorativas del 250 aniversario de Estados Unidos (el Semiquincentenario) ya están en circulación, pero es la moneda de diez centavos (dime) la que está en el ojo del huracán.

Lo que debía ser una celebración de la historia nacional se ha convertido en un intenso debate en redes sociales y círculos académicos debido a un detalle —o más bien, a la falta de uno— en las garras del águila calva.

El rediseño radical de la moneda de diez centavos

A diferencia de los cambios menores en el nickel (cinco centavos), el dime 2026 ha sido transformado casi por completo, eliminando la icónica efigie de Franklin D. Roosevelt:

Anverso: Presenta una representación de la Libertad con el cabello al viento bajo el lema de la Revolución y un gorro frigio adornado con barras y estrellas.

Reverso: Un águila que sujeta flechas en una garra, pero que —a diferencia del Escudo Nacional tradicional— tiene la otra garra completamente vacía .

Inscripciones: Se lee "Liberty over Tyranny" (Libertad sobre la Tiranía) en lugar de los elementos clásicos.

¿Paz o Guerra? La polémica de la rama de olivo

Desde finales del siglo XVIII, el simbolismo oficial de EE. UU. dicta que el águila sostiene 13 flechas (guerra) y una rama de olivo (paz).

Al omitir la rama de olivo en el nuevo diseño, las críticas no se han hecho esperar en plataformas como Reddit y en medios de comunicación.

La crítica: Algunos sectores sugieren que la omisión es una postura bélica deliberada frente a conflictos actuales en Oriente Medio.

La voz experta: Frank L. Holt, historiador de la Universidad de Houston, declaró al Washington Post que el diseño es "un error que acentúa la facilidad con la que un mal diseño puede ser malinterpretado".

La explicación oficial: El artista Eric David Custer, creador del diseño, aclaró que la garra vacía es un homenaje a los colonos de la Revolución que aún esperaban la paz. Es decir, representa una paz que todavía no se había alcanzado en ese momento histórico.

Un proceso de años: de Trump a Biden y de regreso

A pesar de las teorías de conspiración, el proceso de estas monedas comenzó hace años y ha pasado por manos de ambas administraciones:

2021: El Congreso aprobó la ley y el entonces presidente Trump la promulgó. 2024: Bajo la administración Biden, la Casa de la Moneda colaboró con comités ciudadanos para proponer los diseños. 2025/2026: El secretario del Tesoro de la administración actual, Scott Bessent, dio la aprobación final para su acuñación masiva.

“Esperamos ofrecer a cada estadounidense la oportunidad de tener en sus manos los 250 años de historia de nuestra nación”, afirmó Kristie McNally, directora interina de la Casa de la Moneda.

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