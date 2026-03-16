Consulado de Guatemala sobre ruedas en Indiana: trámites y fechas que debe conocer

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El Consulado General de Guatemala en Estados Unidos llevará a cabo una jornada móvil de atención consular en Indiana, dirigida a los migrantes guatemaltecos que residen en el estado.

Dicha iniciativa se realizará los días 20 y 21 de marzo, permitiendo a los connacionales acceder a trámites importantes sin necesidad de trasladarse hasta la sede principal en Chicago, lo que representa un alivio para quienes viven lejos o tienen dificultades para viajar.

Ubicación y servicios disponibles

La unidad móvil se instalará en 1535 W Tipton St., Suite C, Seymour, Indiana 47274. Durante estas jornadas, el consulado ofrecerá:

Emisión y renovación de pasaportes

Certificados de nacimiento y registro civil

Certificaciones y documentos oficiales

Requisitos para los trámites

Los solicitantes deben llevar documentos esenciales para realizar sus gestiones, incluyendo:

Certificado de nacimiento o Documento Personal de Identificación (DPI), original y copia

Comprobante de domicilio

Dinero para el pago de tarifas consulares

Fuera de estas fechas, los guatemaltecos deben acudir a la sede principal en Chicago ubicada en 5559 N Elston Ave., Suite #100, Chicago, IL 60630.

Esta oficina atiende a residentes de Illinois, Indiana, Wisconsin y Michigan, ofreciendo todos los servicios consulares habituales, por lo que la modalidad móvil en Indiana es una excepción programada para facilitar la atención local.

Canales de información y contacto

Para consultas adicionales, los ciudadanos pueden comunicarse con el Consulado de Guatemala en Chicago al (312) 540‑0781, disponible de lunes a viernes en horario de oficina, o mediante correo electrónico oficial.

Además, se recomienda el uso de ConsulAppGuate para gestionar citas y verificar los documentos requeridos antes de asistir.

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