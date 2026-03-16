Atención cubanos: gobierno abre beneficios especiales para residentes en el extranjero

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Cuba anunció que los ciudadanos que residen fuera del país podrán invertir en su territorio.

Según el viceprimer ministro Óscar Pérez‑Oliva Fraga, los emigrados podrán ser propietarios de negocios y participar activamente en el sector privado, como parte de un plan destinado a revitalizar la economía nacional y atraer capital desde el exterior.

Pérez‑Oliva destacó que la iniciativa forma parte de un plan más amplio para crear un entorno empresarial dinámico.

La idea es ofrecer facilidades legales y administrativas para que inversores internacionales y cubanos en el exterior puedan desarrollar proyectos de manera más ágil, incrementando la producción y la competitividad de la isla.

"Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses, y también con los cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes".

Diálogo con Estados Unidos

El gobierno cubano confirmó que mantiene conversaciones con la administración estadounidense para buscar formas de cooperación económica, según información de Telemundo.

Pérez‑Oliva señaló que estas negociaciones podrían abrir nuevas oportunidades para inversiones tanto de empresas internacionales como de cubanos residentes en el exterior, aunque reconoció que los procesos son complejos y dependen de la evolución de la relación bilateral.

Además de captar capital y generar empleo, la apertura busca modernizar sectores estratégicos y consolidar un modelo económico más flexible.

Con esta política, Cuba apunta a incentivar la participación de la diáspora y atraer recursos que fortalezcan su desarrollo sostenible.

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