Activan plan de emergencia en Nueva York por tormentas: descubre qué áreas corren mayor riesgo de inundación

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El Departamento de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) ha activado hoy el Plan de Emergencia para Inundaciones Repentinas, debido a las previsiones de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían causar caos en el tráfico y provocar incidentes en los cinco condados.

Las autoridades están instando a la población a que tome todas las precauciones necesarias, especialmente durante el viaje de regreso a casa esta tarde, ya que se espera que las condiciones climáticas más severas coincidan con la hora pico.

Alerta por vientos de hasta 88 km/h en el área de Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido un aviso de viento que estará en efecto desde las 2:00 p.m. de hoy hasta las 4:00 a.m. del martes.

Según el informe oficial de la oficina de la gobernadora Kathy Hochul y el NYCEM, se espera que los vientos sostenidos varíen entre 24 y 35 km/h (15-22 mph), pero las ráfagas podrían llegar a alcanzar los 88 km/h (55 mph).

Estos vientos fuertes, junto con el suelo saturado por la lluvia, aumentan el riesgo de que caigan ramas, árboles y líneas eléctricas. Por eso, las autoridades de Nueva York aconsejan asegurar cualquier objeto suelto en balcones y patios.

Riesgo de inundaciones repentinas y tormentas

El sistema frontal que está atravesando la región podría traer más de 30 mm de agua en pocas horas.

La comisionada del NYCEM, Christina Farrell, ha confirmado que se ha activado el protocolo de inundaciones debido a la posibilidad de que los sistemas de drenaje no puedan manejar el volumen de agua en áreas bajas y pasos subterráneos.

"Estamos coordinando estrechamente con el NWS y nuestras agencias asociadas para responder de manera inmediata a cualquier acumulación de agua que ponga en peligro a los conductores y peatones", declaró Farrell en el comunicado oficial emitido por NYC.gov.

Recomendaciones de seguridad y transporte en Nueva York ante la alerta

El Departamento de Transporte de la ciudad está advirtiendo sobre posibles retrasos en el Metro y las líneas ferroviarias. Aquí hay algunas pautas importantes para los ciudadanos:

Evita conducir por calles inundadas: Incluso una pequeña cantidad de agua en movimiento puede arrastrar un vehículo.

Carga tus dispositivos electrónicos: Es recomendable hacerlo ante la posibilidad de cortes de energía debido a los fuertes vientos.

Reporta incidentes: Usa la línea 311 para informar sobre drenajes obstruidos y reserva el 911 sólo para emergencias que pongan en riesgo la vida.

Las fuentes consultadas para esta noticia incluyen el portal oficial de NYC Emergency Management, avisos actualizados del National Weather Service y comunicados de prensa de la Oficina de la Gobernadora del Estado de Nueva York.

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